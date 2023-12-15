الصحفي محمد سعودي يناقش رسالة الدكتوراة بـإعلام القاهرة.. غدًا

MENAFN - Youm7) تناقش كلية الإعلام جامعة القاهرة، غدًا السبت، رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث محمد سعودي الصحفي بجريدة اليوم السابع، بعنوان "معالجة الفيديوجراف في قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية للقضايا الجارية وعلاقته باتجاهات الجمهور نحوها"، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بقاعة المؤتمرات بالكلية.





الباحث محمد سعودي يناقش رسالة الدكتوراه في إعلام القاهرة غدًا





وتتألف لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا «مشرفًا ورئيسًا»، والأستاذ الدكتور عادل فهمي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة «مناقشًا»، والأستاذة الدكتورة نشوة عقل، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مديرة مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بالكلية «مشرفًا»، والدكتور محمود مسلم رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ «مناقشًا».

وهدفت الدراسة إلى توصيف وتحليل طريقة معالجة الفيديوجراف في قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية للقضايا الجارية، وتفسير معايير الثراء الإعلامي التي تميّزه، بالإضافة إلى دراسة هيكلة قوالب الفيديوجراف، ومضامينها الإعلامية وكيفية توظيف الوسائط المتعددة في هذا النمط لتبسيط المعلومات المعقدة وتعزيز فهمها واستيعابها، ومدى التوازن الإعلامي في المعالجة التي يقدّمها.

وسعت الدراسة إلى قياس اتجاهات الجمهور نحو معالجة الفيديوجراف للقضايا الجارية، وتحديد التأثيرات الناجمة عن تعرضهم لهذا النوع من الإعلام المرئي الرقمي، وتقييم أوجه الثراء الإعلامي للفيديوجراف كأداة اتصالية من وجهة نظرهم، وفهم دوافع اعتمادهم عليه للحصول على المعلومات، ومدى ثقتهم في المضامين الإخبارية المقدمة من خلاله.

كما هدفت إلى دراسة القائمين بالاتصال لمعرفة واقع تجربتهم في صحافة الفيديوجراف، ورصد وتوصيف درجة وعيهم وإدراكهم بمفهوم الفيديوجراف وأهميته في معالجة القضايا والأحداث الجارية، إضافة إلى تحديد التحديات والعقبات التي تواجههم، ومعرفة المتطلبات والتقنيات التكنولوجية الضرورية لإنتاجه، فضلًا عن محاولة استشراف مستقبل الفيديوجراف في المؤسسات الصحفية المصرية.

وحصل الصحفي محمد سعودي ، على درجة الماجستير في الإعلام بتقدير امتياز من كلية الإعلام جامعة القاهرة في العام 2018 بعد إتمام دراسة ماجستير بعنوان "الأُطر الإخبارية للقضايا السياسية الداخلية بقنوات اليوتيوب الخاصة بالصحف المصرية ودورها في تشكيل اتجاهات الشباب نحو هذه القضايا".