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موعد ومقر مؤتمر الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية (إنفوجراف)

12/15/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد مجلس إدارة
الهيئة الوطنية للانتخابات ، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.



موعد ومقر مؤتمر الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية
موعد مؤتمر الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة أمس الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري.
كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.








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