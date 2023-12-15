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الأوقاف: إيفاد إمامين إلى بريطانيا لإحياء ليالي شهر رمضان لعام 1445هـ

12/15/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Youm7) اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة 15 / 12/ 2023م إيفاد كل من :



1. الشيخ/ أبو بكر سليمان سليمان إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة .

2. الشيخ/ أحمد هلال عبد الحي إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية .


للعمل بجمعية سبع سنابل الخيرية – لندن – بريطانيا .



وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهة الطالبة ، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2023م (19) إمامًا وقارئًا.


















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