الأوقاف: إيفاد إمامين إلى بريطانيا لإحياء ليالي شهر رمضان لعام 1445هـ

(MENAFN
- Youm7) اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة 15 / 12/ 2023م إيفاد كل من :
1. الشيخ/ أبو بكر سليمان سليمان إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة .
2. الشيخ/ أحمد هلال عبد الحي إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية .
للعمل بجمعية سبع سنابل الخيرية – لندن – بريطانيا .
وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهة الطالبة ، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2023م (19) إمامًا وقارئًا.
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