مئات الكنديين يتظاهرون فى فانكوفر لمطالبة ترودو بوقف دعم إسرائيل عسكريا.. فيديو

MENAFN - Youm7) تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج فندق بوسط مدينة فانكوفر الكندية حيث يلقى رئيس الوزراء جستن ترودو كلمة للضغط عليه لقطع الدعم العسكرى الكندى لإسرائيل.

واستلقى العشرات من المتظاهرين تحت أغطية بيضاء خارج فندق ويستن بايشور فى كول هاربور، حيث كان ترودو يتحدث فى حفل خاص لجمع التبرعات للحزب الليبرالى الحاكم.

وشوهد عدة مئات آخرين يحيطون بالمتواجدين على الأرض وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "فلسطين حرة" وسط الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة.



وقال المنظمون من مجموعة "الأصوات اليهودية المستقلة" إن الحدث يهدف إلى إظهار التضامن مع الفلسطينيين ودعوة كندا إلى بذل المزيد من الجهد لإنهاء الصراع.



ودعت كندا يوم الثلاثاء الماضى إلى وقف إطلاق النار فى غزة ودعمت قرارا غير ملزم فى الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى ذلك.



ولم يتلقَ ترودو أسئلة من وسائل الإعلام أمس الخميس. وفى تصريحاته المعدة سلفا، لم يُشِر بشكل مباشر إلى حرب إسرائيل على غزة، لكنه ذكر أن "الصراعات فى الشرق الأوسط" من بين "التحديات الضخمة" التى قال إن الناس يواجهونها فى كندا وفى جميع أنحاء العالم.



ووفقا لبرنامج رحلته الرسمية، التقى ترودو على انفراد مع زعماء يهود ومسلمين فى فانكوفر أمس الخميس.