ألمانيا تقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا بنحو 6 ملايين يورو

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارتا الداخلية والخارجية لألمانيا الاتحادية تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 6.1 مليون يورو لأوكرانيا مع دخول فصل الشتاء.

وذكرت الوزارتان، فى بيان مشترك اليوم /الجمعة/، أن أوكرانيا تشهد شتاءها الثانى فى خضم حربها مع روسيا؛ لذلك تواصل الحكومة الفيدرالية دعمها الشامل للحماية المدنية الأوكرانية، لا سيما بمساعدة الوكالة الفيدرالية للإغاثة الفنية (THW)، ويتم تنفيذ عمليات نقل المساعدات بالتنسيق مع المكتب الاتحادى للحماية المدنية والمساعدة فى حالات الكوارث (BBK)، وتمولها فى الغالب عملية الحماية من الكوارث فى الاتحاد الأوروبى ووزارة الخارجية الفيدرالية.



وفى هذا السياق، صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك: "من خلال مظلة الحماية الشتوية التى نضعها فوق أوكرانيا، نساعد الناس هناك على النجاة من موسم البرد القارس. ليس فقط فى شكل أنظمة دفاع جوي، بل أيضًا بتقديم المولدات والبطانيات والخيام وبطاريات التخزين".



وأضافت: "نقوم بإدخال إمدادات إضافية بقيمة 6.1 مليون يورو لهذا الشتاء؛ لأنه وحتى قبل وقت قصير من أعياد الميلاد، تواصل روسيا حربها على البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا؛ والهدف هو أن تتجمد أنابيب المياه عند درجة حرارة 20 درجة تحت الصفر ويموت الناس من البرد" - على حد تعبيرها.