مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلى فى حق المدنيين بقطاع غزة.. فيديو

MENAFN - Youm7) سلط الصحفي الأمريكي جاكسون هنيكل، الضوء على مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، يظهر من خلاله حجم الدمار الكبير الذى خلفه القصف الإسرائيلي الغاشم على منطقة وسط خان يونس، والتي خلفت عشرات الشهداء من المدنيين العزل.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن الاحتلال يستهدف مناطق في غزة ادعى أنها آمنة.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.











