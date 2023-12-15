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حملة جديدة لمؤازرة الشعب الفلسطينى ووقف الحرب على غزة.. اعرف التفاصيل

12/15/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Youm7) دشن عدد كبير من نشطاء منصات السوشيال ميديا المختلفة، حملة جديدة لمؤازرة الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني في قصفه الغاشم على المدنيين واستهدافه للأطفال في قطاع غزة، وحرص عدد كبير من المشاركين في الحملة على كتابة تعليق مسانداً لفلسطين وتصويره بجوار جواز سفره الشخصي ونشره الصورة عبر حسابه الشخصي للإشارة الى وقوف الشعوب العالمية بجانب الشعب الفلسطيني في حربه.


الحملة المؤازرة للشعب الفلسطيني

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد المصور الصحفى الفلسطينى بقناة الجزيرة سامر أبو دقة
خلال تغطيته القصف الإسرائيلى على مدرسة فرحانة فى خان يونس
فى قطاع غزة.

يذكرأن، تعرض الصحفى الفلسطينى
وائل الدحدوح، مراسل الجزيرة، لإصابة برصاص
قوات الاحتلال ، أثناء قيامه بواجبه وتغطية ميدان المعركة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى ناصر الطبي.

وأستشهد حوالى 88 صحفيا وصحفية منذ بداية العدوان.









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