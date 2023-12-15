موسكو: مستعدون لاتخاذ إجراءات متبادلة إذا تحركت واشنطن لاستئناف التجارب النووية

MENAFN - Youm7) أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم /الجمعة/، أن واشنطن ستتلقى ردا متبادلا من موسكو فى حال تحركت لاستئناف تجارب الأسلحة النووية.

وقال ريابكوف- فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "فيما يتعلق بالتجارب النووية، أستطيع أن أقول إنه إذا استأنفتها الولايات المتحدة، فإنها ستتلقى رداً متبادلاً منا.. لقد أرسلت بالتأكيد إشارات فى الآونة الأخيرة بأنها لا تخطط للقيام بذلك، ومع ذلك، حتى لو لم تكن هناك مثل هذه الخطط اليوم، فقد تكون القصة مختلفة غدًا".



وشدد نائب وزير الخارجية الروسى أيضا على ضرورة أن تكون موسكو فى حالة تأهب قصوى تحسبا للتحرك الأمريكى المحتمل لاستئناف التجارب النووية.



وأضاف "نحن نحكم عليهم بالأفعال وليس بالأقوال وعلينا أن نكون فى حالة تأهب فى جميع الأوقات.. وأود أن أضيف أن هذا يعنى أن نكون فى حالة تأهب قتالى إذا لزم الأمر.. ومثل هذا النهج ينطبق أيضًا على احتمال استئناف التجارب النووية".



وأشار إلى أن الحملة الانتخابية الرئاسية فى الولايات المتحدة تشهد بالفعل قدرًا كبيرًا من التوتر والحدة، ولن تمر دون مفاجآت.



وتابع: "دعونا ننتظر الانتخابات الأمريكية.. لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه.. وليس من الواضح كيف ستسير الحملة الرئاسية.. إنها تظهر بالفعل توترًا حادًا وشديدًا.. ومن الواضح أنها لن تمر دون مفاجآت".



وأضاف: "أننا مجرد مراقبين نبذل قصارى جهدنا لعدم تفويت أى لحظات مهمة لفهمنا للأحداث.. نحن لا نؤثر على العملية الانتخابية ولم نحاول ذلك أبدًا".. كما أشار إلى "أن الولايات المتحدة تستخدم (التهديد الروسى الوهمي) لحل قضايا سياستها الداخلية.. وأنا أعترف بأن شيئا من هذا القبيل قد يحدث فى المستقبل أيضًا".