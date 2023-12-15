الشناوي يتصدى لركلة جزاء بنزيما فى قمة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

MENAFN - Youm7) أهدر كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي ركلة جزاء لفريقه أمام الأهلي فى الدقيقة 45 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد "الجوهرة المشعة" في ربع نهائي كأس العالم للأندية، حيث نجح الشناوي في التصدي لركلة الجزاء والحفاظ على تقدم الأهلي بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول في الدفاع، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور في الوسط، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا في الهجوم.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي: عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي في الدفاع، نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو في الوسط، رومارينيو، كريم بنزيما في الهجوم.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية، وفي فبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.

وبين 72 فريقاً من مختلف القارات شاركت في كأس العالم للأندية، يعد الأهلي ثالث أندية العالم وقوفاً على منصة التتويج بالميداليات باختلاف ألوانها، يتصدر القائمة ريال مدريد الحاصل على خمس ميداليات ذهبية، يليه برشلونة الحاصل على ثلاث ذهبيات وفضية، ثم الأهلي الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية، يليهم ثمانية فرق برصيد ميداليتين لكل منهم، وتسعة وعشرين فريقا برصيد ميدالية واحدة لكل منهم.

وطوال تاريخ البطولة تواجدت أندية أمريكا الجنوبية على منصات التتويج بالميداليات، ولم تبتعد عن منصات التتويج إلا مرة واحدة، وكانت على يد النادي الأهلي عندما تغلب على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية، واحتل بالميراس المركز الرابع.

احتفال لاعبي الاهلي





احتفال معلول





الاحتفال بهدف معلول





امام بين ثنائي الاتحاد





امام وتاو وبنزيما





بنزيما والشناوي





بنزيما وياسر





تاو والغامدي





تاو وهوساوي





تاو يمر من الغامدي





تصدي الشناوي





كونرادو





لاعبو الاهلي





معلول يسجل التقدم للاهلي





معلول





هاني







