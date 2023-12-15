الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على اتحاد جدة بهدف معلول فى مونديال الأندية

MENAFN - Youm7) انتهى الشوط الأول من مباراة الناديالأهليواتحاد جدة السعودي بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

جاءت بداية المباراة حماسية ونشطة من جاتب الفريقين ولم يستمر فترة "جس النبض" طويلاً، وسدد الأهلي أول فرصة خطرة في المباراة من جانب حسين الشحات قبل أن يرد الفريق السعودي المُلقب بالنمور بهجمة خطرة تصدى لخا الشناوي ببراعة.

وأنطلق محمد هاني بهجمة من الناحية اليُمنى بعدما تلقى تمريرة جيدة من بيرسي تاو لكن هاني تباطئ في التمرير ليتدخل دفاع الإتحاد وينقذ الموقف.

تواصل أداء الأهلي القوي في المباراة مع هجمات خطرة مع الفريق السعودي لكن على فترات مُتباعدة واسفرت السيطرة الأهلاوية عن ركلة جزاء حقيقية أحتسبها الحكم ضد مدافع الإتحاد حسن كادش بعدما لمست الكرة "يده" في الدقيقة 21 سجل منها معلول هدف الأهلي الأول.

بعد الهدف نشط أداء إتحاد جدة بحثاً عن إدارك التعادل مع إستمرار الضغط الأهلاوي ، ونال امام عاشور بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 36.

وتصدى الشناوي لكرة من بنزيما وأحتسب الحكم ضربة جزاء للإتحاد بعدما لمست الكرة "يد" محمد عبد المنعم في الدقيقة 44 بعدما لجأ الحكم إلى تقنية الفار وتصدى الشناوي لضربة الجزاء من بنزيما ببراعة.

أهدر كهربا فرصة تسجيل هدف ثاني للأهلي بعدما وصلت له كرة أعادها أحمد حجازي لحارس الإتحاد لكن كهربا سددها بعيداً عن الشباك وتواصل الأداء في وسط الملعب إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:



خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.



خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.



الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في الدفاع: مهند الشنقيطي- أحمد حجازي- حسن كادش- زكريا هوساوي

في الوسط الدفاعي: نجولو كانتي- فابينيو

في الوسط الهجومي: رومارينيو- فيصل الغامدي- كورنادو

في الهجوم: كريم بنزيمة.

ويدير مباراة الليلة الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا ويعاونه كلا من خورخي أوريجو (حكم مساعد أول)، بالإضافة إلى توليو مورينو (حكم مساعد ثاني)، وكذلك النيوزيلاندي كامبل كيرك (حكم رابع).

وتأهل فريق اتحاد جدة لمواجهة الليلة بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي فى افتتاح البطولة.

احتفال لاعبي الاهلي





احتفال معلول





الاحتفال بهدف معلول





امام بين ثنائي الاتحاد





امام وتاو وبنزيما





بنزيما والشناوي





بنزيما وياسر





تاو والغامدي





تاو وهوساوي





تاو يمر من الغامدي





تصدي الشناوي





كونرادو





لاعبو الاهلي





معلول يسجل التقدم للاهلي





معلول





هاني



