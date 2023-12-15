نتائج مباريات دورى Nile اليوم الجمعة 15/ 12/ 2023

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- Youm7) أقيمت اليوم، الجمعة الموافق 15/ 12/ 2023 ثلاث مواجهات من عمر الجولة التاسعة من مسابقة دورى Nile، حيث التقى الداخلية مع سموحة، وطلائع الجيش مع المقاولون العرب، وزد مع فاركو.
التعادل السلبى يحسم مواجهة الداخلية وسموحة فى دورى Nile
حسم التعادل السلبى مواجهة الداخلية وسموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري دوري
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المقاولون العرب يفوز على الطلائع 2/1 ويحقق أول انتصار فى دورى Nile
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أولى انتصاراته في دوري Nile، وذلك بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري.
زد يصعد للمركز الثانى فى دورى Nile بعد الفوز على فاركو 2-1
نجح فريق زد فى تحقيق الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما منذ قليل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى
Nile".
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