مجلس النواب اللبناني يقر التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 15 - 12 (كونا) -- أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني اليوم الجمعة التمديد لقائد الجيش جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة.
ووافق النواب في جلسة عقدها المجلس على رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة.
وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في كلمة خلال الجلسة إن "كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني" وإن صلاحية التمديد كانت للحكومة.
وأضاف بري أن المجلس النيابي "لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال وإذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى أن ندخل في الفراغ".
يذكر أن جوزاف عون تولى قيادة الجيش اللبناني مع بدء عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وتنتهي فترة قيادته في العاشر من يناير المقبل وكان متعذرا تعيين قائد جديد للجيش في ظل الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية. (النهاية)
ك ب ش / م ع ع
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