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مجلس النواب اللبناني يقر التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة

12/15/2023 2:31:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 15 - 12 (كونا) -- أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني اليوم الجمعة التمديد لقائد الجيش جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة.
ووافق النواب في جلسة عقدها المجلس على رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة.
وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في كلمة خلال الجلسة إن "كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني" وإن صلاحية التمديد كانت للحكومة.
وأضاف بري أن المجلس النيابي "لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال وإذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى أن ندخل في الفراغ".
يذكر أن جوزاف عون تولى قيادة الجيش اللبناني مع بدء عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وتنتهي فترة قيادته في العاشر من يناير المقبل وكان متعذرا تعيين قائد جديد للجيش في ظل الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية. (النهاية)

ك ب ش / م ع ع




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