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الفارس الكويتي الخرافي يحقق ذهبية ارتفاع 30ر1 متر ببطولة السعودية لقفز الحواجز

12/15/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 15 - 12 (كونا) -- حقق الفارس الكويتي علي الخرافي اليوم الجمعة الميدالة الذهبية في منافسات ارتفاع 30ر1 متر ضمن بطولة السعودية الدولية لقفز الحواجز المقامة في الرياض.
وتمكن الفارس الخرافي من اقتناص المركز الأول في منافسات ارتفاع 30ر1 متر بعد منافسة 40 فارسا وفارسة من 15 دولة مختلفة إذ حقق جولة نظيفة بدون أخطاء وبزمن 08ر37 ثانية متقدما على الألماني ديفيد ويل الذي حقق زمن قدره 32ر38 ثانية والأردني نصوح كيالي الذي أحرز المركز الثالث بزمن 78ر39 ثانية.
وأعرب الخرافي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الفوز مؤكدا أنه سيواصل أداء نفس المستوى من أجل تأكيد مكانة قفز الحواجز الكويتية والإمكانيات العالية التي يمتلكها الفرسان الكويتيين. (النهاية) خ ن ش / م م ج

MENAFN15122023000071011013ID1107605089

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