الفارس الكويتي الخرافي يحقق ذهبية ارتفاع 30ر1 متر ببطولة السعودية لقفز الحواجز

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 15 - 12 (كونا) -- حقق الفارس الكويتي علي الخرافي اليوم الجمعة الميدالة الذهبية في منافسات ارتفاع 30ر1 متر ضمن بطولة السعودية الدولية لقفز الحواجز المقامة في الرياض.
وتمكن الفارس الخرافي من اقتناص المركز الأول في منافسات ارتفاع 30ر1 متر بعد منافسة 40 فارسا وفارسة من 15 دولة مختلفة إذ حقق جولة نظيفة بدون أخطاء وبزمن 08ر37 ثانية متقدما على الألماني ديفيد ويل الذي حقق زمن قدره 32ر38 ثانية والأردني نصوح كيالي الذي أحرز المركز الثالث بزمن 78ر39 ثانية.
وأعرب الخرافي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الفوز مؤكدا أنه سيواصل أداء نفس المستوى من أجل تأكيد مكانة قفز الحواجز الكويتية والإمكانيات العالية التي يمتلكها الفرسان الكويتيين. (النهاية) خ ن ش / م م ج
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