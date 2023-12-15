المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: جيش الاحتلال يقتل 89 صحفيا منذ بداية عدوانه على القطاع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 15 - 12 (كونا)-- قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الجمعة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل منذ بداية عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي 89 صحفيا واعتقل ثمانية آخرين وأصاب العديد منهم.
وأضاف المكتب في بيان صحفي أن هذا العدد من الصحفيين الذين استشهدوا وأصيبوا واعتقلوا على يد قوات الاحتلال يدلل على أنهم في دائرة القتل والاستهداف المتعمد.
وأوضح أن هذا الاستهداف يعتبر جريمة مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولي ويأتي في إطار ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية الفاضحة لجرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين.
وطالب المكتب كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية بإدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها ولجم الاحتلال المجرم والضغط عليه لوقف هذه الحرب الإجرامية ضد الصحفيين وضد المدنيين والأطفال والنساء. (النهاية)
ن ق / م م ج
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