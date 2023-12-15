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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: جيش الاحتلال يقتل 89 صحفيا منذ بداية عدوانه على القطاع

12/15/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 15 - 12 (كونا)-- قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الجمعة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل منذ بداية عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي 89 صحفيا واعتقل ثمانية آخرين وأصاب العديد منهم.
وأضاف المكتب في بيان صحفي أن هذا العدد من الصحفيين الذين استشهدوا وأصيبوا واعتقلوا على يد قوات الاحتلال يدلل على أنهم في دائرة القتل والاستهداف المتعمد.
وأوضح أن هذا الاستهداف يعتبر جريمة مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولي ويأتي في إطار ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية الفاضحة لجرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين.
وطالب المكتب كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية بإدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها ولجم الاحتلال المجرم والضغط عليه لوقف هذه الحرب الإجرامية ضد الصحفيين وضد المدنيين والأطفال والنساء. (النهاية)

ن ق / م م ج




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