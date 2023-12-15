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(أوراوا) الياباني يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بفوزه على (كلوب ليون) المكسيكي

12/15/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 15 - 12 (كونا) -- تأهل نادي (أوراوا ريد دايموندز) الياباني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بفوزه على (كلوب ليون) المكسيكي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة.
وسجل هدف المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية المهاجم الهولندي اليكس شالك في الدقيقة (78).
وبهذا الفوز يصعد نادي (أوراوا) الياباني إلى الدور نصف النهائي من البطولة ليلاقي نادي (مانشستر سيتي) الإنجليزي في 19 ديسمبر الجاري.
ويلعب في وقت لاحق اليوم نادي (الاتحاد) السعودي مع نادي (الأهلي) المصري حيث سيلتقي الفائز منهما نادي (فلومينينسي) البرازيلي في الدور نصف النهائي من البطولة في 18 ديسمبر الحالي.
وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسختها ال20 يوم الثلاثاء الماضي بمدينة (جدة) السعودية بمشاركة سبعة أندية وتستمر منافساتها حتى 22 ديسمبر الجاري. (النهاية)

ف ن / م م ج




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