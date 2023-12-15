(أوراوا) الياباني يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بفوزه على (كلوب ليون) المكسيكي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 15 - 12 (كونا) -- تأهل نادي (أوراوا ريد دايموندز) الياباني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بفوزه على (كلوب ليون) المكسيكي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة.
وسجل هدف المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية المهاجم الهولندي اليكس شالك في الدقيقة (78).
وبهذا الفوز يصعد نادي (أوراوا) الياباني إلى الدور نصف النهائي من البطولة ليلاقي نادي (مانشستر سيتي) الإنجليزي في 19 ديسمبر الجاري.
ويلعب في وقت لاحق اليوم نادي (الاتحاد) السعودي مع نادي (الأهلي) المصري حيث سيلتقي الفائز منهما نادي (فلومينينسي) البرازيلي في الدور نصف النهائي من البطولة في 18 ديسمبر الحالي.
وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسختها ال20 يوم الثلاثاء الماضي بمدينة (جدة) السعودية بمشاركة سبعة أندية وتستمر منافساتها حتى 22 ديسمبر الجاري. (النهاية)
ف ن / م م ج
MENAFN15122023000071011013ID1107605087
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.