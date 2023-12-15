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البحرين السابعة عالميا في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

12/15/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 15 - 12 (كونا) -- احتلت مملكة البحرين المرتبة السابعة عالميا والثالثة عربيا على مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2023 الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات.
وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد الكعبي في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يشهد تقدما مستمرا ويحظى بإشادات إقليمية ودولية.
وأشار إلى أنه بهذا التصنيف تعد مملكة البحرين من الدول العشر الأولى عالميا في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو دليل على التقدم المستمر الذي يشهده هذا القطاع في البحرين.
وشدد الكعبي على أن هذا الإنجاز ثمرة للجهود المتواصلة لتعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البحرين بما يرفد الاقتصاد ويرسخ مكانة المملكة عالميا.
وأكد أن هذا التصنيف دافع كبير لمواصلة السعي نحو تعزيز القطاع ودعم إسهاماته الفاعلة في الدفع بعجلة التنمية قدما تحقيقا للأهداف المنشودة.
ويعد "مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" من السمات الأساسية لتقرير قياس مجتمع المعلومات الذي ينشره الاتحاد الدولي للاتصالات والذي يحدد مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويقيم تطوراتها في دول العالم. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص




MENAFN15122023000071011013ID1107605086

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