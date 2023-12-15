البحرين السابعة عالميا في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 15 - 12 (كونا) -- احتلت مملكة البحرين المرتبة السابعة عالميا والثالثة عربيا على مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2023 الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات.
وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد الكعبي في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يشهد تقدما مستمرا ويحظى بإشادات إقليمية ودولية.
وأشار إلى أنه بهذا التصنيف تعد مملكة البحرين من الدول العشر الأولى عالميا في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو دليل على التقدم المستمر الذي يشهده هذا القطاع في البحرين.
وشدد الكعبي على أن هذا الإنجاز ثمرة للجهود المتواصلة لتعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البحرين بما يرفد الاقتصاد ويرسخ مكانة المملكة عالميا.
وأكد أن هذا التصنيف دافع كبير لمواصلة السعي نحو تعزيز القطاع ودعم إسهاماته الفاعلة في الدفع بعجلة التنمية قدما تحقيقا للأهداف المنشودة.
ويعد "مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" من السمات الأساسية لتقرير قياس مجتمع المعلومات الذي ينشره الاتحاد الدولي للاتصالات والذي يحدد مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويقيم تطوراتها في دول العالم. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
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