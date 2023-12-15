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(الوطنية للانتخابات): لم نتلق أية طعون بشأن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية

12/15/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر اليوم الجمعة أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم بشأن عملية الاقتراع خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخاببة.
وقالت الهيئة في بيان إن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.
وأضاف البيان أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قرر عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية (بالتوقيت المحلي) من ظهر يوم الإثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري أربعة مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر. (النهاية)

ا س م / م م ج




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