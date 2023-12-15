(الوطنية للانتخابات): لم نتلق أية طعون بشأن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر اليوم الجمعة أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم بشأن عملية الاقتراع خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخاببة.
وقالت الهيئة في بيان إن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.
وأضاف البيان أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قرر عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية (بالتوقيت المحلي) من ظهر يوم الإثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري أربعة مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر. (النهاية)
ا س م / م م ج
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