برلين تدين تعرض سفينة شحن ألمانية لهجوم في البحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 15 - 12 (كونا) -- دانت ألمانيا اليوم الجمعة تعرض سفينة شحن تابعة لشركة النقل الألمانية (هاباغ لويد) لهجوم في البحر الأحمر.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريح صحفي في برلين إن الحكومة الألمانية تدين بأشد العبارات جميع الهجمات على السفن وتدين بالطبع وبشدة الهجوم على سفينة الشركة الألمانية (هاباغ لويد).
ودعت الوزيرة الألمانية إلى وقف فوري للهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية المدنية.
من جانبها أعلنت الشركة المالكة للسفينة في بيان أنها ستدرس تبعات هذه الهجمات على حركة سفنها قائلة إنها ستتخذ حتى ال 18 من ديسمبر الجاري قرارا حول ما إذا كانت ستواصل تسيير الرحلات عبر البحر الأحمر.
وأعلنت شركة (هاباغ لويد) الألمانية في وقت سابق اليوم تعرض سفينة حاويات تابعة لها لهجوم في البحر الأحمر. (النهاية)
ع ن ج / م م ج
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