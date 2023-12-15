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برلين تدين تعرض سفينة شحن ألمانية لهجوم في البحر الأحمر

12/15/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 15 - 12 (كونا) -- دانت ألمانيا اليوم الجمعة تعرض سفينة شحن تابعة لشركة النقل الألمانية (هاباغ لويد) لهجوم في البحر الأحمر.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريح صحفي في برلين إن الحكومة الألمانية تدين بأشد العبارات جميع الهجمات على السفن وتدين بالطبع وبشدة الهجوم على سفينة الشركة الألمانية (هاباغ لويد).
ودعت الوزيرة الألمانية إلى وقف فوري للهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية المدنية.
من جانبها أعلنت الشركة المالكة للسفينة في بيان أنها ستدرس تبعات هذه الهجمات على حركة سفنها قائلة إنها ستتخذ حتى ال 18 من ديسمبر الجاري قرارا حول ما إذا كانت ستواصل تسيير الرحلات عبر البحر الأحمر.
وأعلنت شركة (هاباغ لويد) الألمانية في وقت سابق اليوم تعرض سفينة حاويات تابعة لها لهجوم في البحر الأحمر. (النهاية)

ع ن ج / م م ج




MENAFN15122023000071011013ID1107605084

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