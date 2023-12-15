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دوري (زين) للقدم.. الكويت والنصر يفوزان على الجهراء وكاظمة ضمن الجولة العاشرة

12/15/2023 2:30:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 12 (كونا) -- فاز نادي الكويت اليوم الجمعة على نظيره الجهراء فيما تغلب النصر على مضيفه كاظمة بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري (زين) لكرة القدم.
ففي المباراة الأولى حقق الكويت فوزا مهما على الجهراء بنتيجة (3-2) أعاده إلى صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 23 نقطة.
وسجل الهدف الأول للكويت اللاعب طه الخنيسي في الدقيقة الـ14 عبر ركلة جزاء قبل أن يضيف زميله محمد دحام الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ20 والـ38 فيما سجل للجهراء اللاعبان أنس الشبلي في الدقيقة الـ72 ورودريغو يوري في الدقيقة الـ87.
وبذلك تصدر الكويت فرق الترتيب مؤقتا برصيد 23 نقطة فيما بقي رصيد الجهراء عند نقطتين في المركز الأخير.
وعلى استاد الصداقة والسلام تمكن النصر من الفوز على صاحب الأرض كاظمة بهدفين نظيفين عبر اللاعبين مشعل الشمري في الدقيقة الـ63 وأيمن لقجع في الدقيقة الـ69.
واثر ذلك صعد النصر إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 16 نقطة فيما بقي رصيد كاظمة عند نقاطه الـ13 في المركز السادس.
وتختتم مباريات الجولة غدا السبت بلقاء "القمة" بين السالمية والعربي على استاد ثامر. (النهاية)

س ع د / ت م




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