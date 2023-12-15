Saturday, 16 December 2023 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دوري (روشن) السعودي: الهلال يفوز على الوحدة بهدفين نظيفين

12/15/2023 2:30:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 15 - 12 (كونا) -- فاز فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة على نظيره الوحدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في كرة القدم وذلك بهدفين نظيفين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة الدوري على ملعب (مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية) في الرياض.
ومنذ بداية المباراة استحوذ الهلال على مجرياتها ليسجل سعود عبدالحميد الهدف الأول في الدقيقة 20 قبل أن يعزز المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 80.
وبهذه النتيجة أنهى الهلال مباريات المرحلة الأولى من الدوري متصدرا بواقع 47 نقطة فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 22 في المركز التاسع. (النهاية)

ع ش / ر ج



MENAFN15122023000071011013ID1107605082

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث