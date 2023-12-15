دوري (روشن) السعودي: الهلال يفوز على الوحدة بهدفين نظيفين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 15 - 12 (كونا) -- فاز فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة على نظيره الوحدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في كرة القدم وذلك بهدفين نظيفين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة الدوري على ملعب (مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية) في الرياض.
ومنذ بداية المباراة استحوذ الهلال على مجرياتها ليسجل سعود عبدالحميد الهدف الأول في الدقيقة 20 قبل أن يعزز المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 80.
وبهذه النتيجة أنهى الهلال مباريات المرحلة الأولى من الدوري متصدرا بواقع 47 نقطة فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 22 في المركز التاسع. (النهاية)
ع ش / ر ج
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