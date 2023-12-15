Saturday, 16 December 2023 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركة شحن ألمانية تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجوم

12/15/2023 2:30:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة الشحن الألمانية (هاباغ لويد) اليوم الجمعة تعليق مرور سفنها من مياه البحر الأحمر حتى يوم الإثنين المقبل على الأقل بعد تعرض أحد سفنها لهجوم.
وقالت الشركة من مقرها بمدينة (هامبورغ) في بيان إنها ستعلق مرور سفنها المختصة في حمل الحاويات مضيفة أنها ستقرر في وقت لاحق بشأن المرحلة المقبلة.
ودانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم تعرض السفينة التابعة للشركة لهجوم في البحر الأحمر نفذه الحوثيون داعية إلى وقف فوري للهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية المدنية.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض سفينة حاويات تابعة لها لهجوم في البحر الأحمر. (النهاية)

ع ن ج / م م ج



MENAFN15122023000071011013ID1107605081

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث