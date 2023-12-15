شركة شحن ألمانية تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجوم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة الشحن الألمانية (هاباغ لويد) اليوم الجمعة تعليق مرور سفنها من مياه البحر الأحمر حتى يوم الإثنين المقبل على الأقل بعد تعرض أحد سفنها لهجوم.
وقالت الشركة من مقرها بمدينة (هامبورغ) في بيان إنها ستعلق مرور سفنها المختصة في حمل الحاويات مضيفة أنها ستقرر في وقت لاحق بشأن المرحلة المقبلة.
ودانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم تعرض السفينة التابعة للشركة لهجوم في البحر الأحمر نفذه الحوثيون داعية إلى وقف فوري للهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية المدنية.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض سفينة حاويات تابعة لها لهجوم في البحر الأحمر. (النهاية)
ع ن ج / م م ج
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