انطلاق فعاليات مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الأول بالعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 15 كانون الأول(بترا) أمين المعايطه- انطلقت في مدينة العقبة فعاليات مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الأول الذي يهدف إلى تمكين ودعم الأسر الريفية والمزارعين في مختلف محافظات المملكة.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز خلال تفقده أقسام المعرض أهمية مثل هذه المهرجانات التي تمكن الأسر الريفية والمزارعين من تسويق منتجاتها من مادة الزيتون من خلال هذه النافذة التسويقية، مشيراً أن مهرجان الزيتون، ترجمة لاهتمام السلطة بالقطاع الزراعي، ودعمها للمشاريع الإنتاجية بهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ولاسيما أن قطاع الزيتون من القطاعات الزراعية الرائدة في المملكة.
وكان مفوضا المدينة والإقليم عبدالله النجادات والشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي، قد افتتحا المهرجان، بحضور عدد من المسؤولين ووجهاء ورؤساء فعاليات شعبية، مؤكدين حرص السلطة على دعم مثل هذه المهرجانات التي تسهم بتحسين مستوى الدخل الأسري لدى المواطنين الذين يملكون ملكيات زراعية خاصة من أشجار الزيتون وتشجعيهم على التوسع في زراعتها.
من جانبه، قال مدير عام المهرجان زكريا الكيال، إن المهرجان يقام سنوياً في العاصمة عمان برعاية ملكية سامية لدعم المزارعين ومنتجاتهم الزراعية والريفية والبلدية والمطابخ الإنتاجية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وإيجاده منصات بيع مباشرة خدمة لهم لعرض منتجاتهم .
وأضاف الكيال أن إقامة هذا المهرجان في العقبة يعد الأول من نوعه بمشاركة ضيف الشرف الجناح الفلسطيني نظراً لأهمية العقبة السياحية وإتاحة المجال أمام المشاركين لعرض المنتجات الريفية والألبان والأجبان وزيت الزيتون والحرف اليدوية والتقليدية إضافة إلى المطابخ الإنتاجية المشاركة.
يذكر أن فعاليات المهرجان الذي يقام في ساحة البلدية بالعقبة، ستستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المطابخ الإنتاجية والمزارعين وأصحاب الحرف اليدوية من محافظات المملكة كافة، لإتاحة الفرصة أمام الزائرين والمواطنين متعة التسوق و شراء احتياجاتهم.
--(بترا)
ا م/م د/ح أ
15/12/2023 22:02:48
MENAFN15122023000117011021ID1107605080
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