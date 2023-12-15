انطلاق فعاليات مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الأول بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 15 كانون الأول(بترا) أمين المعايطه- انطلقت في مدينة العقبة فعاليات مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الأول الذي يهدف إلى تمكين ودعم الأسر الريفية والمزارعين في مختلف محافظات المملكة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز خلال تفقده أقسام المعرض أهمية مثل هذه المهرجانات التي تمكن الأسر الريفية والمزارعين من تسويق منتجاتها من مادة الزيتون من خلال هذه النافذة التسويقية، مشيراً أن مهرجان الزيتون، ترجمة لاهتمام السلطة بالقطاع الزراعي، ودعمها للمشاريع الإنتاجية بهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ولاسيما أن قطاع الزيتون من القطاعات الزراعية الرائدة في المملكة.

وكان مفوضا المدينة والإقليم عبدالله النجادات والشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي، قد افتتحا المهرجان، بحضور عدد من المسؤولين ووجهاء ورؤساء فعاليات شعبية، مؤكدين حرص السلطة على دعم مثل هذه المهرجانات التي تسهم بتحسين مستوى الدخل الأسري لدى المواطنين الذين يملكون ملكيات زراعية خاصة من أشجار الزيتون وتشجعيهم على التوسع في زراعتها.

من جانبه، قال مدير عام المهرجان زكريا الكيال، إن المهرجان يقام سنوياً في العاصمة عمان برعاية ملكية سامية لدعم المزارعين ومنتجاتهم الزراعية والريفية والبلدية والمطابخ الإنتاجية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وإيجاده منصات بيع مباشرة خدمة لهم لعرض منتجاتهم .

وأضاف الكيال أن إقامة هذا المهرجان في العقبة يعد الأول من نوعه بمشاركة ضيف الشرف الجناح الفلسطيني نظراً لأهمية العقبة السياحية وإتاحة المجال أمام المشاركين لعرض المنتجات الريفية والألبان والأجبان وزيت الزيتون والحرف اليدوية والتقليدية إضافة إلى المطابخ الإنتاجية المشاركة.

يذكر أن فعاليات المهرجان الذي يقام في ساحة البلدية بالعقبة، ستستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المطابخ الإنتاجية والمزارعين وأصحاب الحرف اليدوية من محافظات المملكة كافة، لإتاحة الفرصة أمام الزائرين والمواطنين متعة التسوق و شراء احتياجاتهم.

--(بترا)

ا م/م د/ح أ

15/12/2023 22:02:48