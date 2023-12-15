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استشهاد سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة في غزة

12/15/2023 2:30:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الأول (بترا)- استشهد المصور الصحفي سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة في قطاع غزة بعد ساعات من إصابته خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وحسب قناة الجزيرة، ظل سامر ملقى على الأرض ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة على مدى 6 ساعات تقريبا حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه بعد إصابته بجراح جراء صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
15/12/2023 21:55:36

MENAFN15122023000117011021ID1107605079

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