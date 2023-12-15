استشهاد سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة في غزة

استشهاد سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة في غزة
التاريخ
12/15/2023 2:30:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الأول (بترا)- استشهد المصور الصحفي سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة في قطاع غزة بعد ساعات من إصابته خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وحسب قناة الجزيرة، ظل سامر ملقى على الأرض ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة على مدى 6 ساعات تقريبا حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه بعد إصابته بجراح جراء صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
15/12/2023 21:55:36
MENAFN15122023000117011021ID1107605079
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