Saturday, 16 December 2023 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوحدات يحصد نقاط لقائه أمام سحاب في دوري المحترفين

12/15/2023 2:30:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الاول (بترا)- فاز فريق الوحدات على نظيره سحاب، اليوم الجمعة ضمن مباريات الاسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتفوق الوحدات في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي، بأربعة أهداف دون مقابل، سجلهم بهاء فيصل ومهند ابو طه، ومحمود زعتره، فيما سجل لاعب سحاب هدفا للوحدات عن طريق الخطأ في مرماه.
وحصد الوحدات نقاط المباراة الـ3 ليرفع رصيده الى 22 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد سحاب عند 8 نقاط في المركز العاشر.
وتختتم مواجهات الأسبوع العاشر، بلقاء الأهلي والرمثا عند الرابعة عصر يوم غد السبت، على ملعب البترا.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
15/12/2023 21:26:32

MENAFN15122023000117011021ID1107605078

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث