الوحدات يحصد نقاط لقائه أمام سحاب في دوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الاول (بترا)- فاز فريق الوحدات على نظيره سحاب، اليوم الجمعة ضمن مباريات الاسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتفوق الوحدات في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي، بأربعة أهداف دون مقابل، سجلهم بهاء فيصل ومهند ابو طه، ومحمود زعتره، فيما سجل لاعب سحاب هدفا للوحدات عن طريق الخطأ في مرماه.

وحصد الوحدات نقاط المباراة الـ3 ليرفع رصيده الى 22 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد سحاب عند 8 نقاط في المركز العاشر.

وتختتم مواجهات الأسبوع العاشر، بلقاء الأهلي والرمثا عند الرابعة عصر يوم غد السبت، على ملعب البترا.

--(بترا)

ض ع/م د/ح أ

15/12/2023 21:26:32