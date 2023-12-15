الوحدات يحصد نقاط لقائه أمام سحاب في دوري المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الاول (بترا)- فاز فريق الوحدات على نظيره سحاب، اليوم الجمعة ضمن مباريات الاسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتفوق الوحدات في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي، بأربعة أهداف دون مقابل، سجلهم بهاء فيصل ومهند ابو طه، ومحمود زعتره، فيما سجل لاعب سحاب هدفا للوحدات عن طريق الخطأ في مرماه.
وحصد الوحدات نقاط المباراة الـ3 ليرفع رصيده الى 22 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد سحاب عند 8 نقاط في المركز العاشر.
وتختتم مواجهات الأسبوع العاشر، بلقاء الأهلي والرمثا عند الرابعة عصر يوم غد السبت، على ملعب البترا.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
15/12/2023 21:26:32
MENAFN15122023000117011021ID1107605078
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