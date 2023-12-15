نقابة المحامين تقيم يومًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الأول (بترا)- أقامت لجنة فلسطين في نقابة المحامين، اليوم الجمعة، يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مجمع النقابات تحت عنوان (محامون من أجل المقاومة) شارك به محامون ومواطنون وعائلاتهم.

وتضمن اليوم فعاليات وأنشطة تدعم الحق الفلسطيني، وتطالب بوقف العدوان الصهيوني ومجازره بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتشيد ببطولات مقاومته.

وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن الشعب الفلسطيني كان ومازال عنوانا للبطولة والرجولة والشهادة والإباء.

وأضاف أن نقابة المحامين بكل مكوناتها تقف اليوم كما كانت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني ومعاناته وبطولاته، في مواجهة الكيان الصهيوني والعالم المنافق الذي يكيل بمكيالين وينصر الصهاينة، مقابل شعب صابر ومجاهد أحيا في الأمة روح الجهاد، مشيرًا أن المقاومة الفلسطينية أسقطت أسطورة الجيش الذى لا يقهر، وألغت تكنولوجيا التفوق، من خلال أسلحة صنعتها أيد طاهرة.

وأكد أن الشعب الاردني يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وإن الموقف الرسمي ينسجم مع الموقف الشعبي تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أن النصر سيتحقق بوقف إطلاق النار، وأن المعركة الكبرى ستكون معركة تحرير فلسطين التى بدأت في السابع من أكتوبر.

بدوره، قال مقرر لجنة فلسطين عضو مجلس نقابة المحامين الدكتور هاشم الشهوان، إن النقابة تقوم إلى جانب دورها القانوني بعقد فعاليات لنصرة الشعب الفلسطيني والمقاومة، وإن اللجنة هدفت من خلال فعاليات اليوم للتأكيد على أن القضية لن تنتهي، مشيرًا إلى أن مشاركة الأطفال في فعاليات اليوم أكدت أن القضية الفلسطينية ما زالت تعيش في نفوس الأطفال والذين سيكونون جيل النصر القادم.

وتحدث الأسير المحرر مازن ملصة عن تجربته ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني من خلال سنوات الأسر الست التي قضاها في سجون الاحتلال.

وقال إن تحرير الأسرى والأسيرات والأشبال الأبطال في سجون الاحتلال هي واحدة من أهداف معركة طوفان الأقصى، مشيرًا إلى أن الاحتلال الصهيوني ينتقم من الأسرى وزاد من حملات القتل والاعتقال دون تهمة، فيما شكر المقاومة الفلسطينية على إدراج الأسرى الأردنيين على قائمة التبادل وصفقة تبييض السجون مع الاحتلال.

وألقى الأب عطا لله حنّا كلمة مسجلة أكد فيها أهمية الوصاية الهاشمية على القدس، وأن المسلمين والمسيحيين إخوة في الدفاع عن القضية الفلسطينية التي تعد أنبل قضية عرفها التاريخ، وأن المؤامرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال إنه لم يعد هناك مكان آمن في غزة بعد قصف المساجد والكنائس في مشهد يؤكد بشاعة الاحتلال، الذي يعتدي على الشعب الفلسطيني كله، ويستهدف الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، مشيدًا بتحرك الشعوب التي تطالب بنصرة الشعب الفلسطيني والذي يعبر عن اتساع رقعة الوعي تجاه القضية الفلسطينية وإن المراد أن تتسع هذه الرقعة للضغط على العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه.

من جهتها أكدت المحامية هدايا فريحات أن الأردن دعم الشعب الفلسطيني ودافع عن حقه بمقاومة الاحتلال، وقام بدوره في إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

--(بترا)

ع ح/م د/ح أ

15/12/2023 20:30:43