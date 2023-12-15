روسيا: رفع أسعار الفائدة الرئيسي إلى 16%

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 15 كانون الأول (بترا)- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 16% في قرار هو الخامس من نوعه منذ أيار الماضي سعيا للحد من التضخم المتصاعد.

وقال المركزي الروسي، في بيان صحفي :"الضغوط التضخمية الحالية لا تزال مرتفعة، يُتوقع أن يقترب التضخم السنوي لعام 2023 من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الذي يتراوح بين 7 و7.5%".

--(بترا)

س ح/م د/ح أ

15/12/2023 20:30:17