روسيا: رفع أسعار الفائدة الرئيسي إلى 16%

روسيا: رفع أسعار الفائدة الرئيسي إلى 16%
التاريخ
12/15/2023 2:30:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 15 كانون الأول (بترا)- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 16% في قرار هو الخامس من نوعه منذ أيار الماضي سعيا للحد من التضخم المتصاعد.
وقال المركزي الروسي، في بيان صحفي :"الضغوط التضخمية الحالية لا تزال مرتفعة، يُتوقع أن يقترب التضخم السنوي لعام 2023 من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الذي يتراوح بين 7 و7.5%".
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
15/12/2023 20:30:17
MENAFN15122023000117011021ID1107605076
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