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روسيا: رفع أسعار الفائدة الرئيسي إلى 16%

12/15/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 15 كانون الأول (بترا)- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 16% في قرار هو الخامس من نوعه منذ أيار الماضي سعيا للحد من التضخم المتصاعد.
وقال المركزي الروسي، في بيان صحفي :"الضغوط التضخمية الحالية لا تزال مرتفعة، يُتوقع أن يقترب التضخم السنوي لعام 2023 من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الذي يتراوح بين 7 و7.5%".
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
15/12/2023 20:30:17

MENAFN15122023000117011021ID1107605076

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