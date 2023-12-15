جمعية الكشافة تشارك في المخيم الكشفي العربي بدبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الأول (بترا)- تشارك جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية في المخيم الكشفي العربي الـ 33، والذي سيقام في الامارات العربية المتحدة/ دبي في الفترة من 15 إلى 25 كانون الأول الحالي، بمشاركة 15 دولة عربية.

وبحسب

مدير الجمعية خليل العمايرة اليوم الجمعة، يضم وفد الجمعية الذي غادر اليوم برئاسة القائد عبد الرحمن الزميلي، وعضوية 93 كشافاً وقائداً من مختلف قطاعات الجمعية.

ويتضمن برنامج المخيم العديد من الفقرات والنشاطات الكشفية والثقافية والرياضية التي تهدف لإكساب المشاركين تجارب جديدة بالإضافة إلى التعرف على معالم دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص.

ويعتبر المخيم الكشفي العربي الذي يقام كل سنتين في دولة عربية أبرز نشاط كشفي لأهميته في تبادل الخبرات الكشفية والتعرف على كشافين من ثقافات وتجارب مختلفة.

--(بترا)

س ح/م ق/ح أ

15/12/2023 19:10:20