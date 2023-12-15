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هيئة بريطانية: تعرض سفينة شحن لهجوم قرب مضيق باب المندب

12/15/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 15 كانون الأول (بترا)- أكدت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، تعرض سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا لهجوم جوي بقذيفة شمال المُخا على الساحل اليمني، قرب باب المندب؛ مما أدى إلى اشتعال النيران في السفينة التي كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت للهجوم.
ونقلت هيئة البي بي سي، اليوم الجمعة، عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية القول إنها تحقق في تقارير عن وقوع حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال ميناء المُخا، بالقرب من مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.
وقالت الهيئة إن قارباً صغيراً، جنوب البحر الأحمر، على متنه 10 أشخاص، يُعرّف عن نفسه بأنه البحرية اليمنية، أمر سفينة أخرى بتغيير مسارها نحو اليمن. وأضافت الهيئة أنها تلقت كذلك تقارير عن حادث وقع على بعد حوالي 60 ميلًا بحريًا، جنوب غرب الحديدة، وهو ميناء يمني آخر.
وأشارت الهيئة إلى أنه يعتقد أن شركة شحن ألمانية تدير السفينة، ورفضت التعليق على الهجوم.
--(بترا)
ر ش/م د/ح أ
15/12/2023 18:25:01

MENAFN15122023000117011021ID1107605073

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