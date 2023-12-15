هيئة بريطانية: تعرض سفينة شحن لهجوم قرب مضيق باب المندب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 15 كانون الأول (بترا)- أكدت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، تعرض سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا لهجوم جوي بقذيفة شمال المُخا على الساحل اليمني، قرب باب المندب؛ مما أدى إلى اشتعال النيران في السفينة التي كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت للهجوم.
ونقلت هيئة البي بي سي، اليوم الجمعة، عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية القول إنها تحقق في تقارير عن وقوع حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال ميناء المُخا، بالقرب من مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.
وقالت الهيئة إن قارباً صغيراً، جنوب البحر الأحمر، على متنه 10 أشخاص، يُعرّف عن نفسه بأنه البحرية اليمنية، أمر سفينة أخرى بتغيير مسارها نحو اليمن. وأضافت الهيئة أنها تلقت كذلك تقارير عن حادث وقع على بعد حوالي 60 ميلًا بحريًا، جنوب غرب الحديدة، وهو ميناء يمني آخر.
وأشارت الهيئة إلى أنه يعتقد أن شركة شحن ألمانية تدير السفينة، ورفضت التعليق على الهجوم.
--(بترا)
ر ش/م د/ح أ
15/12/2023 18:25:01
MENAFN15122023000117011021ID1107605073
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