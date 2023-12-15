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ساليفان: احتلال إسرائيل لغزة على المدى الطويل ليس صائبا

12/15/2023 2:30:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 15كانون الأول (بترا)- قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، اليوم الجمعة، إن احتلال إسرائيل لغزة على المدى الطويل ليس أمراً "صائباً"، مع تزايد التكهنات حول مستقبل القطاع في أعقاب الحرب التي تخوضها إسرئيل ضد حركة حماس، بحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية وواشنطن تايمز .
وأشار ساليفان للصحافيين في تل أبيب بالقول"لا نعتبر أنه من المنطقي، أو من الصواب بالنسبة لإسرائيل، أن تحتل غزة، أو تعيد احتلال غزة على المدى الطويل".
وأوضح، بعد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى "في نهاية المطاف، يجب أن تنتقل السيطرة على غزة وإدارتها وأمنها إلى الفلسطينيين".
وقال ساليفان "نعتقد أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى تجديد وتنشيط وتحديث في ما يتعلق بأسلوب حكمها، وتمثيلها للشعب الفلسطيني".
--(بترا)
ب خ/م ق/ح أ
15/12/2023 18:07:33

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