ساليفان: احتلال إسرائيل لغزة على المدى الطويل ليس صائبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 15كانون الأول (بترا)- قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، اليوم الجمعة، إن احتلال إسرائيل لغزة على المدى الطويل ليس أمراً "صائباً"، مع تزايد التكهنات حول مستقبل القطاع في أعقاب الحرب التي تخوضها إسرئيل ضد حركة حماس، بحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية وواشنطن تايمز .
وأشار ساليفان للصحافيين في تل أبيب بالقول"لا نعتبر أنه من المنطقي، أو من الصواب بالنسبة لإسرائيل، أن تحتل غزة، أو تعيد احتلال غزة على المدى الطويل".
وأوضح، بعد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى "في نهاية المطاف، يجب أن تنتقل السيطرة على غزة وإدارتها وأمنها إلى الفلسطينيين".
وقال ساليفان "نعتقد أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى تجديد وتنشيط وتحديث في ما يتعلق بأسلوب حكمها، وتمثيلها للشعب الفلسطيني".
--(بترا)
ب خ/م ق/ح أ
15/12/2023 18:07:33
MENAFN15122023000117011021ID1107605070
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