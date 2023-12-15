مسيرات حاشدة تدعم صمود أهل غزة وتندد بمجازر الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان، محافظات 15 كانون الأول (بترا)- انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم، مسيرات حاشدة في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، شاركت فيها فعاليات شعبية وحزبية ونقابية، دعماً لصمود الأهل بغزة في مواجهة ما يتعرضون له من عدوان غاشم وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال، وتنديداً بالصمت الدولي تجاه هذا العدوان والكيل بمكيالين في التعامل مع تداعياته.

وخرجت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد مسيرة، عبر المشاركون فيها عن غضبهم لما يجري في غزة أمام أنظار كل العالم، مطالبين بضرورة تحرك عربي ودولي فاعل وسريع من أجل وقف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الأبرياء العزل في القطاع.

وطالب المشاركون في الوقفة، بوقف الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أبناء قطاع غزة وضد الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي التدخل لوقف هذا العدوان الغاشم.

وأكدوا دعمهم المتواصل ووقوفهم مع الشعب الفلسطيني حتى تحقيق نصرهم وحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية في العقبة مسيرة، انطلقت من أمام مسجد الكالوتي والديسي إلى وسط مدينة العقبة، فيما نفذت وقفة تضامنية أمام مسجد الحسين بن طلال نصرة للشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة .

وحيا المشاركون بالمسيرة التي جاء تحت شعار ( أوقفوا محرقة غزة ) المقاومة الفلسطينية من خلال الشعارات التي رفعت والهتافات التي رددت، مطالبين بالوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي، ومنددين بالمجازر الصهيونية بحق الأهل في فلسطين ومطالبين بإدخال الغذاء والدواء للقطاع المحاصر.

وطالب المشاركون بقطع كافة العلاقات مع إسرائيل والغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معه، مثمنين التناغم التام بين الموقف الرسمي والشعبي في نصرة أبناء قطاع غزة .

يتبع...يتبع

--(بترا)

ص أ/م ق/م ق/ا م/ب.و/أس

15/12/2023 17:56:26