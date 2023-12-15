إصابة صحفيين اثنين من قناة الجزيرة بقصف إسرائيلي في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 15 كانون الأول (بترا)- أصيب مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح ومصورها سامر أبودقة اللذان يعملان في غزة، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة حيفا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وبحسب القناة، فإن الدحدوح وأبودقة أصيبا أثناء عملهما في محيط مدرسة فرحانة التي استهدفتها قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة.
وأضافت أن الصحفيين أصيبا بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية، وأن الدحدوح أصيب بذراعه ونقل إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس لتلقي العلاج، فيما لا يزال أبودقة محاصرا داخل مدرسة فرحانة إلى جانب مصابين آخرين.
--(بترا)
ي أ/م د/أس
15/12/2023 17:42:52
MENAFN15122023000117011021ID1107605068
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