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إصابة صحفيين اثنين من قناة الجزيرة بقصف إسرائيلي في غزة

12/15/2023 2:30:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 15 كانون الأول (بترا)- أصيب مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح ومصورها سامر أبودقة اللذان يعملان في غزة، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة حيفا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وبحسب القناة، فإن الدحدوح وأبودقة أصيبا أثناء عملهما في محيط مدرسة فرحانة التي استهدفتها قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة.
وأضافت أن الصحفيين أصيبا بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية، وأن الدحدوح أصيب بذراعه ونقل إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس لتلقي العلاج، فيما لا يزال أبودقة محاصرا داخل مدرسة فرحانة إلى جانب مصابين آخرين.
--(بترا)
ي أ/م د/أس
15/12/2023 17:42:52

MENAFN15122023000117011021ID1107605068

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