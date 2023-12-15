بريطانيا وشركاؤها يطالبون إسرائيل بالتصدي لعنف المستوطنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 15 كانون الأول (بترا)- دعت بريطانيا و 14 دولة شريكة إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال بيان لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم الجمعة، إن كلا من المملكة المتحدة وأستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا، طالبت إسرائيل لاتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة ارتفاع مستويات العنف القياسية التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
وأعربت الدول مجتمعة عن القلق البالغ إزاء العدد القياسي للهجمات التي يشنها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأضاف البيان، أنه منذ بداية شهر تشرين الأول، اقترف المستوطنون أكثر من 343 اعتداء عنيفا أسفر عن مقتل 8 مدنيين فلسطينيين، وإصابة أكثر من 83 آخرين، وإجبار 1026 فلسطينيا على النزوح عن بيوتهم.
وأضافت الدول "ندين بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، التي تروع المجتمعات الفلسطينية، ونجدد تأكيد موقفنا أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، كما نذكر إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة".
وشدد البيان على أن هذا الارتفاع في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين غير مقبول، ويجب على إسرائيل، بوصفها الدولة المحتلة، أن تحمي السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويجب تقديم المسؤولين عن اقتراف أعمال العنف إلى العدالة.
وأوضح البيان أن إخفاق إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين المتطرفين قد أدى إلى خلق بيئة تكاد تكون مهيأة تماما للإفلات من العقاب، يبلغ فيها عنف المستوطنين مستويات غير مسبوقة، وأن من شأن ذلك أن يقوض الأمن في الضفة الغربية والمنطقة، ويهدد آفاق السلام الدائم.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
15/12/2023 15:25:01
MENAFN15122023000117011021ID1107605067
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