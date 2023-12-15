بريطانيا وشركاؤها يطالبون إسرائيل بالتصدي لعنف المستوطنين

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 15 كانون الأول (بترا)- دعت بريطانيا و 14 دولة شريكة إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال بيان لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم الجمعة، إن كلا من المملكة المتحدة وأستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا، طالبت إسرائيل لاتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة ارتفاع مستويات العنف القياسية التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.

وأعربت الدول مجتمعة عن القلق البالغ إزاء العدد القياسي للهجمات التي يشنها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأضاف البيان، أنه منذ بداية شهر تشرين الأول، اقترف المستوطنون أكثر من 343 اعتداء عنيفا أسفر عن مقتل 8 مدنيين فلسطينيين، وإصابة أكثر من 83 آخرين، وإجبار 1026 فلسطينيا على النزوح عن بيوتهم.

وأضافت الدول "ندين بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، التي تروع المجتمعات الفلسطينية، ونجدد تأكيد موقفنا أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، كما نذكر إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة".

وشدد البيان على أن هذا الارتفاع في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين غير مقبول، ويجب على إسرائيل، بوصفها الدولة المحتلة، أن تحمي السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويجب تقديم المسؤولين عن اقتراف أعمال العنف إلى العدالة.

وأوضح البيان أن إخفاق إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين المتطرفين قد أدى إلى خلق بيئة تكاد تكون مهيأة تماما للإفلات من العقاب، يبلغ فيها عنف المستوطنين مستويات غير مسبوقة، وأن من شأن ذلك أن يقوض الأمن في الضفة الغربية والمنطقة، ويهدد آفاق السلام الدائم.

--(بترا)

ر ش/م د/أس

15/12/2023 15:25:01