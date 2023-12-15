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رئيس الوزراء البريطاني: المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين

12/15/2023 2:30:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 15 كانون الأول (بترا)- شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على أن بلاده لاتزال ملتزمة بحل الدولتين لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ونقلت صحيفة الغارديان عن سوناك القول "يبقى موقف المملكة المتحدة الطويل الأمد هو أن حل الدولتين، النتيجة الصحيحة". وأضاف أن الصراع في الشرق الأوسط "مثير للقلق بشكل كبير، وأن "عددا كبيرا جدا من الأبرياء فقدوا حياتهم".
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات سوناك جاءت بعد أن قالت السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي لدى لندن في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز الإخبارية، إن إسرائيل لا تدعم حل الدولتين.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
15/12/2023 15:19:39

MENAFN15122023000117011021ID1107605066

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