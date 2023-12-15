رئيس الوزراء البريطاني: المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 15 كانون الأول (بترا)- شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على أن بلاده لاتزال ملتزمة بحل الدولتين لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ونقلت صحيفة الغارديان عن سوناك القول "يبقى موقف المملكة المتحدة الطويل الأمد هو أن حل الدولتين، النتيجة الصحيحة". وأضاف أن الصراع في الشرق الأوسط "مثير للقلق بشكل كبير، وأن "عددا كبيرا جدا من الأبرياء فقدوا حياتهم".
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات سوناك جاءت بعد أن قالت السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي لدى لندن في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز الإخبارية، إن إسرائيل لا تدعم حل الدولتين.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
15/12/2023 15:19:39
MENAFN15122023000117011021ID1107605066
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