الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي إضافي في اشتباكات بجنوبي غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي إضافي في اشتباكات بجنوبي غزة
التاريخ
12/15/2023 2:30:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إضافي في اشتباكات بجنوبي غزة اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه قائد دبابة ومن قوات الاحتياط، فيما كان قد أعلن صباح اليوم عن مقتل جندي من سلاح الهندسة بلواء "غولاني"، وإصابة ضابطين وجنديين آخرين في المعارك جنوبي القطاع.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "استكمل هجوما على البنى التحتية التي تستخدمها حماس، والمتمركزة في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر".
--(بترا)
ي أ/م ق/أس
15/12/2023 15:12:41
MENAFN15122023000117011021ID1107605065
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