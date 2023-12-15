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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي إضافي في اشتباكات بجنوبي غزة

12/15/2023 2:30:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إضافي في اشتباكات بجنوبي غزة اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه قائد دبابة ومن قوات الاحتياط، فيما كان قد أعلن صباح اليوم عن مقتل جندي من سلاح الهندسة بلواء "غولاني"، وإصابة ضابطين وجنديين آخرين في المعارك جنوبي القطاع.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "استكمل هجوما على البنى التحتية التي تستخدمها حماس، والمتمركزة في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر".
--(بترا)
ي أ/م ق/أس
15/12/2023 15:12:41

MENAFN15122023000117011021ID1107605065

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