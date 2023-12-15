ورشة عمل لتطوير خطة اتصال وتوعية لقطاع المياه في محافظات الجنوب

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 15 كانون الأول (بترا) أمين المعايطة- افتتح مدير عام شركة مياه العقبة المهندس مالك الرواشدة، اليوم الجمعة، ورشة تطوير خطة الاتصال والتوعية بالمياه في محافظات الجنوب ضمن مشروع حوكمة قطاع المياه الذي تنفذه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال الرواشدة، إن العمل التكاملي بين شركات المياه في الجنوب يسهم بتحقيق الأهداف التي تسعى إليها شركة مياه العقبة ضمن خطط إدارة المياه على المستوى الوطني، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه التي رسمتها وزارة المياه والري بناء على رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بالمحاور الاقتصادية كافة، لتعزيز نمو الاقتصاد وتحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطنين.

وأضاف أنه لدينا الكثير من المزايا في قطاع المياه على رأسها بنى تحتية متطورة وكفاءات فنية متقدمة على مستوى الإقليم، مشيرا إلى أن شركة مياه العقبة تدير حاليا قطاع المياه بما يقارب من 57 بالمئة من مساحة المملكة.

وثمن الرواشدة الدعم الذي يلقاه قطاع المياه في المملكة من الشركاء الدوليين والداعمين وعلى رأسهم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وكل من الوكالة الألمانية واليابانية، متطلعا إلى مزيد من التعاون لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية للقطاع.

مدير إدارة عقود محافظات الجنوب في شركة مياه العقبة المهندس محمد المحاميد، أشار إلى ضرورة تعزيز التشاركية مع متلقي الخدمة لتحقيق رضاهم ومساهمتهم في تعزيز علاقة إيجابية بين الشركة وأطياف المجتمع كافة؛ مما يسهم بتحقيق أهداف واستراتيجيات قطاع المياه وأهمها تخفيض فاقد المياه الذي يؤدي إلى هدر كبير في هذا المورد الحيوي للحياة.

وأوضح مدير الاتصال وتعديل السلوك في مشروع حوكمة قطاع المياه سفيان قرشي، أن غياب الاتصال والإعلام مع الجمهور سيوجد فجوة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، إضافة إلى كون الإعلام والاتصال وسيلة مهمة وأداة للمتابعة والتقاط ردات الفعل عبر التغذية الراجعة عن مستوى تحقيق أي هدف من أهداف الإدارة.

وبين أن الورشة تستهدف تبادل الأفكار وتشارك التجارب العملية والمهنية لوضع خطة اتصال واضحة ممكنة التنفيذ وقابلة للتطبيق في قطاع المياه في إقليم الجنوب.

وناقش المشاركون الذين يمثلون شركات المياه في الجنوب: العقبة والطفيلة ومعان والكرك، أهم التحديات التي تواجه القطاع، وآليات تصميم رسائل اتصال ورسائل إعلامية تخاطب الجمهور لتحويل هذه التحديات إلى فرص.

كما صمم المشاركون خطة اتصال داخل الشركات وخارجها سيتم العمل بها خلال العام القادم بعد ترتيب الأولويات وتحديد الاحتياجات، وفقا للحاجة الفعلية للقطاع على وجه العموم.

--(بترا)

ا م/م د/أس

15/12/2023 14:53:00