الغرفة الإسلامية تبحث تعزيز التعاون التجاري بالدوحة غدا بمشاركة الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 15 كانون الأول (بترا)- تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر، غدا السبت، اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، بمشاركة الأردن.

ويمثل الأردن في الاجتماع الذي يستمر يوما واحداً، وفد تجاري أردني برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق.

كما يشارك في الاجتماع ممثلون عن الدول الأعضاء في الغرفة الإسلامية وعددها 57 دولة.

وذكر بيان لغرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم الجمعة، أن الاجتماع سيبحث العديد من القضايا في مجال تعزيز العمل الإسلامي المشترك على الصعيد التجاري والاقتصادي، وتحفيز التجارة البينية الإسلامية، وغيرها من القضايا التي تستهدف تطوير التعاون بين الغرف الأعضاء بما ينعكس إيجابا على اقتصادات الدول الإسلامية.

وذكر البيان، أن هناك أنشطة كثيرة تقوم بها الغرفة الإسلامية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بما يسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول الإسلامية.

وتعتبر الغرفة الإسلامية مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل الوحيد للقطاع الخاص في 57 بلدا إسلاميا، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، التقنية المعلوماتية، التأمين وإعادة التأمين، الملاحة، البنوك، والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية المشاريع الاستثمارية المشتركة فيما بين البلدان الأعضاء، حيث تتألف عضوية الغرفة من الاتحادات، والغرف الوطنية التجارية الصناعية في البلدان الأعضاء.

كما تسعى الغرفة الإسلامية إلى دعم التعاون بين قطاع الأعمال في الدول الأعضاء عن طريق التنوع في المنتجات التجارية بينها لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وتنمية المنتجات الصناعية والزراعية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن تعزيز مفهوم الجودة والتنافسية من خلال إصدار شهادات الجودة المتعلقة بأساليب إدارة المؤسسات ونوعية المنتجات وخصائصها وفق أسس ومعايير تعتمدها الغرفة وفقا لأحكام هذا النظام.

وتهدف كذلك إلى التعريف بالمنتجات الغذائية الموافقة للشريعة الإسلامية (الحلال) واعتمادها، بما في ذلك إعداد المعايير الاسترشادية ومعايير إصدار شهادات موافقة المنتج الغذائي لأحكام الشريعة الإسلامية (الحلال)، والعلامة التجارية المميزة لشهادة (الحلال) الصادرة عن الغرفة الإسلامية، واعتماد الجهات التي تصدر مثل هذه الشهادات والترخيص باستعمال العلامة المشار إليها، وزيادة حجم التجارة البينية فيما يتعلق بالمنتجات التي تحمل العلامة المميزة لشهادة (الحلال).

--(بترا)

م ف/م د/أس

15/12/2023 14:26:52