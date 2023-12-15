التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الأول (بترا)- أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، التي كان آخرها المجزرة البشعة في مدينة جنين ومخيمها التي أسفرت أمس الخميس عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة آخرين.
كما أدانت المنظمة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسجد في مخيم جنين وتدنيسه وأداء طقوس تلمودية عبر مكبراته، في سياق الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحرمة الأماكن المقدسة، خصوصاً المسجد الأقصى في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل - قوة الاحتلال - بوقف عدوانها العسكري الغاشم تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحاسبتها على جميع الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب المتواصلة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
15/12/2023 13:12:21
MENAFN15122023000117011021ID1107605060
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