التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الأول (بترا)- أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، التي كان آخرها المجزرة البشعة في مدينة جنين ومخيمها التي أسفرت أمس الخميس عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة آخرين.

كما أدانت المنظمة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسجد في مخيم جنين وتدنيسه وأداء طقوس تلمودية عبر مكبراته، في سياق الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحرمة الأماكن المقدسة، خصوصاً المسجد الأقصى في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل - قوة الاحتلال - بوقف عدوانها العسكري الغاشم تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحاسبتها على جميع الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب المتواصلة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

15/12/2023 13:12:21