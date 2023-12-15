عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الأول (بترا)- استشهد اليوم الجمعة، العشرات من الفلسطينيين وأصيب المئات بجروح مختلفة في قصف إسرائيلي متواصل على عدة مناطق في قطاع غزة.
وحسب مصادر فلسطينية، فقد تركز القصف الإسرائيلي صباح اليوم على مدينة غزة، حيث ارتقى 15 شهيدا على الأقل وعشرات الإصابات، في حي الزيتون شرق المدينة، إثر إطلاق الطائرات المسيرة الإسرائيلية النار صوب المواطنين في الشوارع، العدد الأكبر منهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول للشهداء والجرحى، نتيجة تواصل القصف.
كما قصفت مدفعية الاحتلال ستة منازل مأهولة في حي الزيتون، ما أدى لارتقاء العديد من الشهداء، نقل 10 منهم إلى مستشفى المعمداني، كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على منازل في الزيتون قرب شارع صلاح الدين، خلفت عشرات الإصابات.
وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سوق البسطات الشعبي، إضافة إلى 10 منازل مأهولة، ما أدى لارتقاء 9 شهداء و25 جريحا.
وفي حي الدرج في مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال في 10 قذائف، وللمرة الثانية، مدرسة فهمي الجرجاوي، حيث ارتقى أربعة شهداء، وتسعة جرحى غالبيتهم أطفال.
وتعرضت منطقة الصحابة في حي الدرج في مدينة غزة، إلى قصف صاروخي من الطيران الحربي ومدفعي من الدبابات، ما أدى لارتقاء 20 شهيدا وعشرات الحرجى، كما اعتقلت قوات الاحتلال 25 مواطنا تتراوح أعمارهم بين (15- 55 عاما).
وفي منطقة النصر والشيخ رضوان شمال المدينة، ارتقى عدد من الشهداء عقب تعرض الحي ومنازل مأهوله فيه إلى إطلاق نار كثيف من الطائرات المسيرة، وإلى قصف صاروخي من الطائرات الحربية، ولقصف مدفعي، في وقت لم تستطع فيع مركبات الإسعاف من الوصول إليهم نتيجة تواصل القصف.
وفي منطقة مربع جامع فلسطين في مدينة غزة، وحسب شهود عيان، ينفذ جيش الاحتلال إعدامات ميدانية، حيث أعدم 5 مواطنين على الأقل بينهم رجل مسن، واعتقل 15 مواطنا.
وفي معسكر جباليا شمال القطاع، ارتقى عدد من الشهداء وأصيب العديد من المواطنين، في قصفت لطائرات الاحتلال الحربية لعدة منازل مأهولة في محيط مستشفيي كمال عدوان والعودة، كما اقتحمت الدبابات مربع المدارس التابع للانروا في جباليا، وأطلقت النار بشكل عشوائي صوب المواطنين، مما أدى لوقوع عشرات الإصابات، كما اعتقل جيش الاحتلال عشرات النازحين بينهم أطفال.
وفي منطقة أبراج الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا قصفت المدفعية العديد من البنايات والشقق السكنية والمنازل المحيطة، مما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء ولإصابة العشرات بجروح.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
15/12/2023 13:12:01
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