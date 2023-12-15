عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الأول (بترا)- استشهد اليوم الجمعة، العشرات من الفلسطينيين وأصيب المئات بجروح مختلفة في قصف إسرائيلي متواصل على عدة مناطق في قطاع غزة.

وحسب مصادر فلسطينية، فقد تركز القصف الإسرائيلي صباح اليوم على مدينة غزة، حيث ارتقى 15 شهيدا على الأقل وعشرات الإصابات، في حي الزيتون شرق المدينة، إثر إطلاق الطائرات المسيرة الإسرائيلية النار صوب المواطنين في الشوارع، العدد الأكبر منهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول للشهداء والجرحى، نتيجة تواصل القصف.

كما قصفت مدفعية الاحتلال ستة منازل مأهولة في حي الزيتون، ما أدى لارتقاء العديد من الشهداء، نقل 10 منهم إلى مستشفى المعمداني، كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على منازل في الزيتون قرب شارع صلاح الدين، خلفت عشرات الإصابات.

وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سوق البسطات الشعبي، إضافة إلى 10 منازل مأهولة، ما أدى لارتقاء 9 شهداء و25 جريحا.

وفي حي الدرج في مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال في 10 قذائف، وللمرة الثانية، مدرسة فهمي الجرجاوي، حيث ارتقى أربعة شهداء، وتسعة جرحى غالبيتهم أطفال.

وتعرضت منطقة الصحابة في حي الدرج في مدينة غزة، إلى قصف صاروخي من الطيران الحربي ومدفعي من الدبابات، ما أدى لارتقاء 20 شهيدا وعشرات الحرجى، كما اعتقلت قوات الاحتلال 25 مواطنا تتراوح أعمارهم بين (15- 55 عاما).

وفي منطقة النصر والشيخ رضوان شمال المدينة، ارتقى عدد من الشهداء عقب تعرض الحي ومنازل مأهوله فيه إلى إطلاق نار كثيف من الطائرات المسيرة، وإلى قصف صاروخي من الطائرات الحربية، ولقصف مدفعي، في وقت لم تستطع فيع مركبات الإسعاف من الوصول إليهم نتيجة تواصل القصف.

وفي منطقة مربع جامع فلسطين في مدينة غزة، وحسب شهود عيان، ينفذ جيش الاحتلال إعدامات ميدانية، حيث أعدم 5 مواطنين على الأقل بينهم رجل مسن، واعتقل 15 مواطنا.

وفي معسكر جباليا شمال القطاع، ارتقى عدد من الشهداء وأصيب العديد من المواطنين، في قصفت لطائرات الاحتلال الحربية لعدة منازل مأهولة في محيط مستشفيي كمال عدوان والعودة، كما اقتحمت الدبابات مربع المدارس التابع للانروا في جباليا، وأطلقت النار بشكل عشوائي صوب المواطنين، مما أدى لوقوع عشرات الإصابات، كما اعتقل جيش الاحتلال عشرات النازحين بينهم أطفال.

وفي منطقة أبراج الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا قصفت المدفعية العديد من البنايات والشقق السكنية والمنازل المحيطة، مما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء ولإصابة العشرات بجروح.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

15/12/2023 13:12:01