أسهم اليابان ترتفع ونشاط التصنيع ينخفض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الأول (بترا)- ارتفع المؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات اليوم الجمعة، وسط توقف في الموجة الصعودية للين والتي كانت تضغط على التوقعات المتعلقة بأرباح الشركات العاملة في التصدير.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي بنحو 0.87 بالمئة إلى 32970 نقطة مسجلا مكاسب أسبوعية 2.05 بالمئة، وذلك بعدما تكبد خسائر على مدار أسبوعين متتاليين، وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

كما ارتفع المؤشر توبكس بنسبة 0.47 بالمئة في نهاية الجلسة مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.34 بالمئة.

في سياق منفصل، يشهد نشاط القطاع الصناعي في اليابان تراجعا لمستوى هو الأدنى منذ ثلاثة أعوام، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يصدره مصرف "أو جيبون بنك" عن نشاط قطاع التصنيع إلى 47.7 نقطة في كانون الأول، وهو المستوى الأدنى منذ شباط، ويماثل مستواه في أيلول 2020، عندما بدأ الاقتصاد في التعافي من أضرار وباء كورونا.

وظل المؤشر متراجعا دون مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والتوسع لسبعة أشهر متتالية. فيما ارتفعت قراءة قطاع الخدمات إلى 52، ما ساعد على تعزيز المؤشر المركب إلى 50.4.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

15/12/2023 12:53:05