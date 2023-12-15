أسهم اليابان ترتفع ونشاط التصنيع ينخفض

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الأول (بترا)- ارتفع المؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات اليوم الجمعة، وسط توقف في الموجة الصعودية للين والتي كانت تضغط على التوقعات المتعلقة بأرباح الشركات العاملة في التصدير.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي بنحو 0.87 بالمئة إلى 32970 نقطة مسجلا مكاسب أسبوعية 2.05 بالمئة، وذلك بعدما تكبد خسائر على مدار أسبوعين متتاليين، وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
كما ارتفع المؤشر توبكس بنسبة 0.47 بالمئة في نهاية الجلسة مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.34 بالمئة.
في سياق منفصل، يشهد نشاط القطاع الصناعي في اليابان تراجعا لمستوى هو الأدنى منذ ثلاثة أعوام، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يصدره مصرف "أو جيبون بنك" عن نشاط قطاع التصنيع إلى 47.7 نقطة في كانون الأول، وهو المستوى الأدنى منذ شباط، ويماثل مستواه في أيلول 2020، عندما بدأ الاقتصاد في التعافي من أضرار وباء كورونا.
وظل المؤشر متراجعا دون مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والتوسع لسبعة أشهر متتالية. فيما ارتفعت قراءة قطاع الخدمات إلى 52، ما ساعد على تعزيز المؤشر المركب إلى 50.4.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
15/12/2023 12:53:05
MENAFN15122023000117011021ID1107605058
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