الاحتلال اعتقل 4400 فلسطيني بالضفة الغربية والقدس منذ السابع من تشرين الأول الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 15 كانون الأول (بترا)- أعلنت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 4400 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ 7 تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك اليوم الجمعة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني (مستقل)، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (مستقلة).

وقالت المؤسسات، إن "السلطات الإسرائيلية اعتقلت نحو 4400 فلسطيني منذ 7 تشرين الأول الماضي، ولا يشمل ذلك حالات الاعتقال في قطاع غزة".

ومنذ ذلك اليوم، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة في قطاع غزة، بموازاة عمليات اقتحام واعتقال وقتل مكثفة في بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المؤسسات أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت مئات الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها منذ 12 كانون الأول الجاري، جرى الإفراج عن غالبيتهم بعد تعرضهم لتحقيق ميداني وعمليات تنكيل.

ورافقت حملة الاعتقالات "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تحقيق ميداني وتخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل"، وفقا للبيان.

--(بترا)

م . ف/أس

15/12/2023 12:52:39