الاحتلال اعتقل 4400 فلسطيني بالضفة الغربية والقدس منذ السابع من تشرين الأول الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 15 كانون الأول (بترا)- أعلنت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 4400 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ 7 تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في بيان مشترك اليوم الجمعة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني (مستقل)، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (مستقلة).
وقالت المؤسسات، إن "السلطات الإسرائيلية اعتقلت نحو 4400 فلسطيني منذ 7 تشرين الأول الماضي، ولا يشمل ذلك حالات الاعتقال في قطاع غزة".
ومنذ ذلك اليوم، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة في قطاع غزة، بموازاة عمليات اقتحام واعتقال وقتل مكثفة في بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت المؤسسات أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت مئات الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها منذ 12 كانون الأول الجاري، جرى الإفراج عن غالبيتهم بعد تعرضهم لتحقيق ميداني وعمليات تنكيل.
ورافقت حملة الاعتقالات "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تحقيق ميداني وتخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل"، وفقا للبيان.
--(بترا)
م . ف/أس
15/12/2023 12:52:39
MENAFN15122023000117011021ID1107605057
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