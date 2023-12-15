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مستوطنون متطرفون يمنعون المزارعين الفلسطينيين من رعي مواشيهم في الأغوار الشمالية

12/15/2023 2:30:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 15 كانون الأول (بترا)- منع مستوطنون متطرفون يهود تحت تهديد السلاح، اليوم الجمعة، رعاة ماشية فلسطينيين من رعي مواشيهم في المراعي المنتشرة قرب منطقة "ذراع عواد" بالأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الانتهاكات الإسرائيلية بالاغوار عارف دراغمة في بيان اليوم ، إن المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، جلبوا أبقارهم ورعوها في المراعي المنتشرة شرق "ذراع عواد"، بعد أن أجبروا الفلسطينيين على مغادرتها تحت تهديد السلاح.
ويتخوف حقوقيون من استيلاء المستوطنين على تلك المراعي، في استمرار لسياسة "الاستيطان الرعوي" المنتشر في الأغوار الشمالية .
--(بترا)
م . ف/أس
15/12/2023 12:52:23

MENAFN15122023000117011021ID1107605056

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