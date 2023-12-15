الاحتلال يفجر منزلا ويهدم آخر في عوريف جنوب نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 15 كانون الأول (بترا)- فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل عائلة المعتقل حامد كايد صباح، وهدمت منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي، في قرية عوريف جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية .

وأفاد مجلس قروي عوريف ببيان له، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت قرية عوريف، وحاصرت منزل عائلة المعتقل صباح، وأخلت العائلة بالقوة، كما أخلت المنازل المجاورة، قبل أن تفجر المنزل الذي يقع في الطابق الثاني من بناية قديمة مكونة من ثلاثة طوابق، يسكن فيها أربع عائلات من 16 فردا.

وفي وقت لاحق، هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حامد صباح في 21 حزيران الماضي، كما اعتقلت الشاب زياد الصفدي بتاريخ 10 تموز الماضي، بذريعة تقديمهما المساعدة في تنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين على طريق رام الله-نابلس، بالقرب من قرية اللبن الشرقية، والتي استشهد إثرها خالد مصطفى صباح ومهند فالح شحادة.

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

15/12/2023 12:41:39