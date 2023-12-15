الاحتلال يفجر منزلا ويهدم آخر في عوريف جنوب نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 15 كانون الأول (بترا)- فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل عائلة المعتقل حامد كايد صباح، وهدمت منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي، في قرية عوريف جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية .
وأفاد مجلس قروي عوريف ببيان له، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت قرية عوريف، وحاصرت منزل عائلة المعتقل صباح، وأخلت العائلة بالقوة، كما أخلت المنازل المجاورة، قبل أن تفجر المنزل الذي يقع في الطابق الثاني من بناية قديمة مكونة من ثلاثة طوابق، يسكن فيها أربع عائلات من 16 فردا.
وفي وقت لاحق، هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي.
يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حامد صباح في 21 حزيران الماضي، كما اعتقلت الشاب زياد الصفدي بتاريخ 10 تموز الماضي، بذريعة تقديمهما المساعدة في تنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين على طريق رام الله-نابلس، بالقرب من قرية اللبن الشرقية، والتي استشهد إثرها خالد مصطفى صباح ومهند فالح شحادة.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
15/12/2023 12:41:39
MENAFN15122023000117011021ID1107605055
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