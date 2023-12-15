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عرض الفيلم الفرنسى موت على ضفاف النيل فى مهرجان الجونة.. اليوم

12/15/2023 2:29:50 PM
(MENAFN- Youm7) يعرض مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، الفيلم الفرنسي "موت علي ضفاف النيل" إخراج جون غيلرمن، اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بقاعة سي سينما 3.



وتدور أحداث الفيلم حول هيركيول بوارو، المحقق الشهير في عالم أجاثا كريستي، ينطلق في رحلة نيلية فاخرة، على متنها، تسافر معه وريثة ثرية تزوجت لتوها، يعثر عليها مقتولة، ليجد بوارو نفسه مضطرًا لتحديد الجاني قبل أن تصل السفينة



وفقًا للملخص الرسمي للفيلم: "رسالة حب سوالم إلى والدتها تتبع الممثلة أثناء عودتها إلى منزلها في القرية التي نشأت فيها، وبالاعتماد على مجموعة غنية من اللقطات الأرشيفية، يجد هذا الفيلم الوثائقي الحميم الفنانة تعود إلى منزلها وتتواصل من جديد مع نساء طبرية وفلسطين وخارجها.



وقررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي التخلي عن السجادة الحمراء المتعارف عليها واستبدالها بالسجادة الرملية أو كما تلقب ب "sandy carpet" والتى تتسم بلون الأرض، حيث تشهد هذه الدورة الاستثنائية والتي تحمل عنوان "نافذة علي فلسطين" اجواء غير احتفالية، ويعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين.



ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.
















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