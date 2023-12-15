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ثلاثون ثانية من الصمت دعوة من مهرجان الجونة للتضامن مع الكوارث الإنسانية

12/15/2023 2:29:50 PM
(MENAFN- Youm7) "في الثانية ظهرا حينما تستمع إلى دقات الجرس، دع ما في يديك وانضم إلينا لنقف 30 ثانية صامتة"، دعوة يقدمها مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة بعنوان "ثلاثون دقيقة من الصمت".



وتأتى هذه الدعوة من أجل الإحاطة بكل ما يدور من كوارث إنسانية، يوجه المهرجان الدعوة من أجل التضامن، حيث تنطلق الأجراس في الثانية ظهرا، وقتها يتوقف الجميع عما يفعلونه، من أجل الوقوف في صمت لمدة 30 ثانية.










وافتتحت فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة مساء أمس الخميس، حيث تقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.



وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل افتتاح المهرجان أبرزهم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتج محمد السعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، يسرا، نجلاء بدر، نسرين طافش، هنا شيحة، انجى المقدم، المخرج مروان حامد، محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقى، داليا شوقى، ياسمين رئيس، محمد شاهين، جميلة عوض، فاطمة ناصر، انجى كيوان، سارة عبد الرحمن، أمير المصرى، نور النبوى، المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى.



وحضر أيضاً الفنانين محمود حميدة، أحمد حاتم، المخرج عمرو سلامة محمد حاتم، أحمد داش، اللبنانى عادل كرم، صبا مبارك، أحمد داش، المخرج أبو بكر شوقى، السيناريست تامر حبيب، المخرج على العربى، الفنانة التونسية سميرة مقرون، المخرج تامر محسن، السيناريست انجى علاء، المطرب أبو، المنتج طارق الجناينى، الإعلامية إنجى على.














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