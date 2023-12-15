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صحفيو ومصورو مهرجان الجونة يتابعون مباراة الأهلى والاتحاد فى كأس العالم للأندية

12/15/2023 2:29:50 PM
(MENAFN- Youm7) حرص عدد من الصحفيين والمصورين المتواجدون في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة على متابعة مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية والمقامة في السعودية، وتفاعلوا مع هدف الأهلي الاول، وذلك قبل انطلاق الـ"sandy carpet" الخاصة بالفيلم الفلسطيني "الاستاذ".
















فيلم "الأستاذ" إخراج فرح نابلسي يتناول بعمق الإحباطات اليومية وحالة الغضب الذي يعيشه الفلسطينيون ويوضح تأثير الحياة في بيئة يسيطر فيها أفراد يحملون أسلحة نارية ويملون على الأفراد ما يفعلونه وما لا يفعلونه أو كيف يمكنهم أن يعيشوا حياتهم.



وافتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، معرض بعنوان "فن مصر" بمنطقة البلازا التي تشهد معظم فعالياته، و تضمن المعرض عدد من الرسومات لكبار الفنانين والمطربسن منهم أم كلثوم وأسمهان وتحية كاريوكا وأحمد رمزي.



كما تضمن معرض "فن مصر" عددا من أفيشات الأفلام منها تمر حنة، وقلب امرأة، وهدية وغيرها، وتضمن المعرض مجموعة نادرة من التليفزيونات القديمة التي يرجع أصلها للزمن الجميل.



واحتفل مهرجان الجونة السينمائي بالفن المصري ونجوم الزمن الجميل، حيث زينوا اروقة منطقة البلازا بصور نجوم الفن العظماء منهم، فاتن حمامة وشادية وأحمد زكي ورشدي اباظة وماري منيب، ويوسف وهبي، كما دونوا أشهر افيهاتهم في أعمالهم السينمائية.





وقررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي التخلي عن السجادة الحمراء المتعارف عليها واستبدالها بالسجادة الرملية أو كما تلقب ب "sandy carpet" والتى تتسم بلون الأرض، حيث تشهد هذه الدورة الاستثنائية والتي تحمل عنوان "نافذة علي فلسطين" اجواء غير احتفالية، ويعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين.



ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.
















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