جرىء ولا قوى أو غامض.. اعرف شخصيتك من لون الجاكيت المفضل لك

MENAFN - Youm7) يحرص كل شخص عند حلول فصل الشتاء على شراء جاكيت ليرتديه عند الخروج من المنزل، ولكن لا يدرك أن اختياره للون معين قد يشير إلى صفة من صفاته الشخصية، ولفهم هذا أكثر نستعرض في التقرير، ماذا يقول كل لون جاكيت عن شخصيتك، وفقاً لما ذكره موقع "leatherscin".

اعرف شخصيتك من لون الجاكيت المفضل لك اللون الأسود

الشخص الذى يختار ارتداء الجاكيت الأسود يتصف بالقوة والرقى والغموض أيضاً، وكذلك الثقة بالنفس والتميز كما يقدر البساطة والأناقة.

جاكيت أسود اللون البني

يتسم الشخص الذى يفضل الجاكيت البنى بميله إلى الاستقرار كما يعتبر من الأشخاص الموثوق فيهم، كما يعشق الطبيعة، ويهتم بأدق التفاصيل، ويقدر الأصالة.

اللون الأحمر

والذين يختارون الجواكيت الحمراء، فهذا يدل على شعورهم بالطاقة والحيوية، والجرأة وعشق المخاطرة والإنفتاح.

جواكيت اللون الأزرق

والشخص الذى يفضل الجاكيت الأزرق يتسم بالهدوء والثقة بالنفس، والذكاء كما يتمتع بشخصية هادئة ومتماسكة.

اللون الأخضر

والشخص الذى يفضل ارتداء جاكيت لونه أخضر يتسم بحبه الشديد للطبيعة والهواء الطلق وميله لتحقيق التوازن في كل شيء كما يتصف بالحنان والرحمة.

اللون الأبيض

والشخص الذى يفضل ارتداء الجواكيت البيضاء يتسم بالنقاء والبساطة في كل شيء كما يهتم بالنظافة ويتصف بالأناقة التي تتضح في تنسيق لألوان ملابسه .

جواكيت ذات ألوان أخرى

وبطبيعة الحال، الشخص الذى يفضل اختيار جواكيت ألوان أخرى غير التي ذكرت في السطور السابقة، مثل اللون الأصفر النابض بالحياة، أو اللون البنفسجي الهادئ، أو أي لون آخر فهو يتمتع بجاذبية فريدة، وشخصية مستقلة.