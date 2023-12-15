جرىء ولا قوى أو غامض.. اعرف شخصيتك من لون الجاكيت المفضل لك

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- Youm7) يحرص كل شخص عند حلول فصل الشتاء على شراء جاكيت ليرتديه عند الخروج من المنزل، ولكن لا يدرك أن اختياره للون معين قد يشير إلى صفة من صفاته الشخصية، ولفهم هذا أكثر نستعرض في التقرير، ماذا يقول كل لون جاكيت عن شخصيتك، وفقاً لما ذكره موقع "leatherscin".
اعرف شخصيتك من لون الجاكيت المفضل لك اللون الأسود
الشخص الذى يختار ارتداء الجاكيت الأسود يتصف بالقوة والرقى والغموض أيضاً، وكذلك الثقة بالنفس والتميز كما يقدر البساطة والأناقة.
جاكيت أسود اللون البني
يتسم الشخص الذى يفضل الجاكيت البنى بميله إلى الاستقرار كما يعتبر من الأشخاص الموثوق فيهم، كما يعشق الطبيعة، ويهتم بأدق التفاصيل، ويقدر الأصالة.
اللون الأحمر
والذين يختارون الجواكيت الحمراء، فهذا يدل على شعورهم بالطاقة والحيوية، والجرأة وعشق المخاطرة والإنفتاح.
جواكيت اللون الأزرق
والشخص الذى يفضل الجاكيت الأزرق يتسم بالهدوء والثقة بالنفس، والذكاء كما يتمتع بشخصية هادئة ومتماسكة.
اللون الأخضر
والشخص الذى يفضل ارتداء جاكيت لونه أخضر يتسم بحبه الشديد للطبيعة والهواء الطلق وميله لتحقيق التوازن في كل شيء كما يتصف بالحنان والرحمة.
اللون الأبيض
والشخص الذى يفضل ارتداء الجواكيت البيضاء يتسم بالنقاء والبساطة في كل شيء كما يهتم بالنظافة ويتصف بالأناقة التي تتضح في تنسيق لألوان ملابسه .
جواكيت ذات ألوان أخرى
وبطبيعة الحال، الشخص الذى يفضل اختيار جواكيت ألوان أخرى غير التي ذكرت في السطور السابقة، مثل اللون الأصفر النابض بالحياة، أو اللون البنفسجي الهادئ، أو أي لون آخر فهو يتمتع بجاذبية فريدة، وشخصية مستقلة.
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