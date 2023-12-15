أبرز اتجاهات ورق الحائط المتوقع انتشارها بعام 2024.. لو بتجددى بيتك

MENAFN - Youm7) يفضل البعض استبدال ألوان طلاء الجدران بورق حائط، يحتوى على رسومات أو ألوان تضيف لمسة جمالية على الغرف، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز اتجاهات ورق الحائط المتوقع انتشاره بعام 2024، وفقاً لما ذكره موقع "thespruce".

أبرز اتجاهات ورق الحائط المتوقع انتشارها بعام 2024 ورق الجدران على السقف

يتوقع خبراء الديكور انتشار ورق الجدران على السقف في عام 2024، وخاصة الورق المزخرف والذى يضفى لمسة جمالية داخل الغرف.

ورق حائط على السقف ورق حائط مزخرف

ويتوقع خبراء الديكور أيضاً انتشار ورق حائط مزخرف والذى يجعل الغرف تبدو مميزة خاصة عندما يحتوى على مطبوعات وألوان تتوافق مع ألوان قطع ديكور الغرفة.

ورق حائط مزخرف مطبوعات إحياء التراث

يتوقع خبراء الديكور الداخلى، انتشار ورق حائط يحتوى على مطبوعات تراثية، مثل التى كانت على جدران منزل العائلة حيث مستوحى من الطراز القديم وزخارف شبيهة بالدانتيل بتصميمات تبدو كلاسيكية وتقليدية ولكن بألوان عصرية.

ورق حائط مستوحى من التراث لون البني الداكن

تعتبر درجات اللون البني الداكن من الألوان الدافئة والجذابة، ويمكن توقع رؤيتها بورق الجدران خلال العام المقبل، كما يعتبر من الألوان التي تتوافق مع غرف المعيشة إلى غرفة التجميل وغرف الأطفال أيضاً مع قطع ديكور ألوان تتناسق مع اللون البنى الداكن.

ورق حائط درجة من درجات البنى خطوط كلاسيكية

يتوقع خبراء الديكور أيضاً انتشار ورق الحائط الذى يحتوى على رسومات خطوط كلاسيكية سميكة ذات لونين مختلفين، وكذلك ورق حائط يحتوى على خطوط مموجة ومميزة، والتي تضفى لمسة جمالية على الغرف.

ورق حائط عبارة عن خطوط