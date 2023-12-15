أبرز اتجاهات ورق الحائط المتوقع انتشارها بعام 2024.. لو بتجددى بيتك

(MENAFN
- Youm7) يفضل البعض استبدال ألوان طلاء الجدران بورق حائط، يحتوى على رسومات أو ألوان تضيف لمسة جمالية على الغرف، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز اتجاهات ورق الحائط المتوقع انتشاره بعام 2024، وفقاً لما ذكره موقع "thespruce".
أبرز اتجاهات ورق الحائط المتوقع انتشارها بعام 2024 ورق الجدران على السقف
يتوقع خبراء الديكور انتشار ورق الجدران على السقف في عام 2024، وخاصة الورق المزخرف والذى يضفى لمسة جمالية داخل الغرف.
ورق حائط على السقف ورق حائط مزخرف
ويتوقع خبراء الديكور أيضاً انتشار ورق حائط مزخرف والذى يجعل الغرف تبدو مميزة خاصة عندما يحتوى على مطبوعات وألوان تتوافق مع ألوان قطع ديكور الغرفة.
ورق حائط مزخرف مطبوعات إحياء التراث
يتوقع خبراء الديكور الداخلى، انتشار ورق حائط يحتوى على مطبوعات تراثية، مثل التى كانت على جدران منزل العائلة حيث مستوحى من الطراز القديم وزخارف شبيهة بالدانتيل بتصميمات تبدو كلاسيكية وتقليدية ولكن بألوان عصرية.
ورق حائط مستوحى من التراث لون البني الداكن
تعتبر درجات اللون البني الداكن من الألوان الدافئة والجذابة، ويمكن توقع رؤيتها بورق الجدران خلال العام المقبل، كما يعتبر من الألوان التي تتوافق مع غرف المعيشة إلى غرفة التجميل وغرف الأطفال أيضاً مع قطع ديكور ألوان تتناسق مع اللون البنى الداكن.
ورق حائط درجة من درجات البنى خطوط كلاسيكية
يتوقع خبراء الديكور أيضاً انتشار ورق الحائط الذى يحتوى على رسومات خطوط كلاسيكية سميكة ذات لونين مختلفين، وكذلك ورق حائط يحتوى على خطوط مموجة ومميزة، والتي تضفى لمسة جمالية على الغرف.
ورق حائط عبارة عن خطوط
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