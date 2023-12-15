Saturday, 16 December 2023 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جراحو التجميل يكشفون عن أكثر 10 رجال وسامة بالعالم.. جورج كلونى الثامن

12/15/2023 2:29:45 PM
(MENAFN- Youm7) تعتبر معايير الجمال أمرًا نسبيًا وتتفاوت من مجتمع لآخر وثقافة لأخرى حتى بين الأشخاص المختلفين في المجتمع نفسه، إلا أن هناك ما يعرف باسم "النسبة الذهبية اليونانية" وهي مقياس يستخدم لتقييم الجمال البصري وتناظر الوجه. وتعتمد هذه النسبة على فكرة أن هناك نسبة مثالية تعتبر الأكثر جاذبية وجمالًا للعين البشرية.
ويُعتقد أن النسبة الذهبية تستند إلى التناظر والتوازن المثالي بين الملامح الوجهية، مثل النسبة بين طول الوجه وعرضه، ونسب الأنف والفم والعينين. يتم حساب هذه النسبة باستخدام تقنيات حديثة في رسم الخرائط الحاسوبية، وتُعتبر مفيدة لجراحي التجميل في تخطيط عملياتهم وتحقيق النتائج المرجوة للمرضى.

وقد استخدم جراح تجميل الوجه البريطاني الشهير الدكتور جوليان دي سيلفا هذا المقياس من أجل تحديد أكثر المشاهير الرجال وسامة في العالم، فيما يلي قائمة بأسماء الرجال الأكثر وسامة وترتيبهم في هذا التصنيف والتي نشرها موقع "Bright Side":
دواين جونسون

يحتل الممثل الأمريكي الكندي الشهير باسم "ذا روك" المركز العاشر بنسبة 86.07%


دواين جونسون هنري جولدينج

يحتل المقدم التلفزيوني الماليزي البريطاني ذو الـ 36 عامًا المركز التاسع بنسبة 87.98%


هنري جولدينج جورج كلوني

في المركز الثامن يحل النجم الأمريكي البالغ من العمر 62 عامًا بنسبة 89.91%


جورج كلوني كريس إيفانز

في المركز السابع وبنسبة 91.9% يأتي الممثل الأمريكي كريس إيفانز


كريس إيفانز روبرت باتينسون

يحتل الممثل الإنجليزي وبطل سلسلة
Twilight المركز السادس بنسبة 92.15%


روبرت باتينسون جود بيلينجهام

في المركز الخامس جاء لاعب كرة القدم الإنجليزي جود بيلينجهام بنسبة 92.22%


جود بيلينجهام هاري ستايلز


يحتل المركز الرابع المغني وكاتب الأغاني البريطاني هاري ستايلز بنسبة 92.30%


هاري ستايلز مايكل بي جوردان


يحتل الممثل الأمريكي مايكل بي جوردان المركز الثالث بنسبة 93.46%


مايكل بي جوردان كريس هيمسوورث


يحتل كريس هيمسوورث البالغ من العمر 40 عامًا المركز الثاني بنسبة 93.53%


كريس هيمسوورث ريجيه جان بيج وفقًا للتصنيف يعد الممثل البريطاني ريجيه جان بيج هو الرجل الأكثر وسامة في العالم بنسبة 93.65%

ريجيه جان بيج






MENAFN15122023000132011024ID1107605046

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث