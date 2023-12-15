جراحو التجميل يكشفون عن أكثر 10 رجال وسامة بالعالم.. جورج كلونى الثامن

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- Youm7) تعتبر معايير الجمال أمرًا نسبيًا وتتفاوت من مجتمع لآخر وثقافة لأخرى حتى بين الأشخاص المختلفين في المجتمع نفسه، إلا أن هناك ما يعرف باسم "النسبة الذهبية اليونانية" وهي مقياس يستخدم لتقييم الجمال البصري وتناظر الوجه. وتعتمد هذه النسبة على فكرة أن هناك نسبة مثالية تعتبر الأكثر جاذبية وجمالًا للعين البشرية.
ويُعتقد أن النسبة الذهبية تستند إلى التناظر والتوازن المثالي بين الملامح الوجهية، مثل النسبة بين طول الوجه وعرضه، ونسب الأنف والفم والعينين. يتم حساب هذه النسبة باستخدام تقنيات حديثة في رسم الخرائط الحاسوبية، وتُعتبر مفيدة لجراحي التجميل في تخطيط عملياتهم وتحقيق النتائج المرجوة للمرضى.
وقد استخدم جراح تجميل الوجه البريطاني الشهير الدكتور جوليان دي سيلفا هذا المقياس من أجل تحديد أكثر المشاهير الرجال وسامة في العالم، فيما يلي قائمة بأسماء الرجال الأكثر وسامة وترتيبهم في هذا التصنيف والتي نشرها موقع "Bright Side":
دواين جونسون
يحتل الممثل الأمريكي الكندي الشهير باسم "ذا روك" المركز العاشر بنسبة 86.07%
دواين جونسون هنري جولدينج
يحتل المقدم التلفزيوني الماليزي البريطاني ذو الـ 36 عامًا المركز التاسع بنسبة 87.98%
هنري جولدينج جورج كلوني
في المركز الثامن يحل النجم الأمريكي البالغ من العمر 62 عامًا بنسبة 89.91%
جورج كلوني كريس إيفانز
في المركز السابع وبنسبة 91.9% يأتي الممثل الأمريكي كريس إيفانز
كريس إيفانز روبرت باتينسون
يحتل الممثل الإنجليزي وبطل سلسلة
Twilight المركز السادس بنسبة 92.15%
روبرت باتينسون جود بيلينجهام
في المركز الخامس جاء لاعب كرة القدم الإنجليزي جود بيلينجهام بنسبة 92.22%
جود بيلينجهام هاري ستايلز
يحتل المركز الرابع المغني وكاتب الأغاني البريطاني هاري ستايلز بنسبة 92.30%
هاري ستايلز مايكل بي جوردان
يحتل الممثل الأمريكي مايكل بي جوردان المركز الثالث بنسبة 93.46%
مايكل بي جوردان كريس هيمسوورث
يحتل كريس هيمسوورث البالغ من العمر 40 عامًا المركز الثاني بنسبة 93.53%
كريس هيمسوورث ريجيه جان بيج
وفقًا للتصنيف يعد الممثل البريطاني ريجيه جان بيج هو الرجل الأكثر وسامة في العالم بنسبة 93.65%
ريجيه جان بيج
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