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5 نصائح للتخلص والوقاية من تجاعيد الرقبة.. لمظهر جذاب وشاب

12/15/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) تجاعيد الرقبة هي مشكلة تواجه العديد من النساء، وتعتبر من العلامات المبكرة لعملية الشيخوخة، وتتسبب عوامل مثل التقدم في العمر والتعرض لأشعة الشمس وسوء العناية بالبشرة في ظهور هذه التجاعيد، إذا كنت تبحثين عن طرق للتخلص من تجاعيد الرقبة والحفاظ على بشرة صحية وسلسة، فإليك بعض النصائح المهمة من موقع "BoldSky" الهندي:


استخدام واقي الشمس
يُعتبر واقي الشمس أحد أهم عوامل الوقاية من التجاعيد. ينصح خبراء التجميل بتطبيق واقي الشمس على الرقبة يوميًا وإعادة وضعه كل 2 -3
ساعات. يساعد واقي الشمس على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة ويعطيها مظهرًا شابًا ومشدودًا.


الاهتمام بترطيب البشرة
يجب أن تكون عناية البشرة بالرقبة جزءًا من روتين العناية اليومي. استخدمي مستحضرات ترطيب البشرة التي تحتوي على حمض الهيالورونيك وفيتامين C. يساعد حمض الهيالورونيك في ترطيب البشرة وزيادة مرونتها، بينما يعمل فيتامين C على تحسين مظهر البشرة وتفتيحها.


ممارسة التمارين الرياضية
التمارين الرياضية تساهم في تقوية عضلات الرقبة وتحسين مرونتها. يمكنك القيام بتمارين بسيطة مثل تمرين رفع الرأس وتمرين تدليك الرقبة لتحسين مظهرها والتخلص من التجاعيد.


الحفاظ على وضعية النوم السليمة
وضعية النوم الخاطئة يمكن أن تزيد من ظهور التجاعيد على الرقبة. حاولي النوم على ظهرك أو جانبك بدلاً من النوم على بطنك. هذا سيساعد في تقليل الضغط على الرقبة والحد من ظهور التجاعيد.


تجنب التدخين
يعتبر التدخين أحد العوامل التي تساهم في ظهور التجاعيد. يؤدي التدخين إلى تلف الكولاجين في الجلد وتدهور مرونته، مما يؤدي في النهاية إلى ظهور التجاعيد. لذا، يجب تجنب التدخين6. الاهتمام بالتغذية السليمة: تناول الأطعمة الغنية بالمواد المغذية والفيتامينات يساهم في صحة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد. تناولي الفواكه والخضروات الطازجة والبروتينات الصحية مثل السمك والبقوليات والمكسرات.



باستخدام هذه النصائح، يمكنك تحسين مظهر بشرة رقبتك والتقليل من ظهور التجاعيد. تذكري أن العناية اليومية والوقاية هما المفتاح للحفاظ على بشرة صحية وشابة. استمتعي بعناية بشرتك واستعيدي ثقتك في مظهرك العام.
















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