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أسعار الذهب والسبائك فى مصر بتعاملات السبت 16 ديسمبر 2023

12/15/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) تشهد أسعار الذهب والسبائك في مصر، اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، استقرارًا ملحوظًا عقب تحركات أسعار الذهب أمس، وفي السياق التالي نرصد تطور أسعار الذهب لجميع الأعيرة الموجودة في سوق الذهب ، وكذلك أسعار سبائك الذهب من وزن جرام إلى 100 جرام.
أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة:

عيار 24 يسجل 3291 جنيها.

عيار 21 يسجل 2880 جنيهات.
عيار 18 يسجل 2469 جنيهات.
عيار 14 يسجل 1893 جنيها.
الجنيه الذهب 23040 جنيها.

وفيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب: سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3291 جنيها بدون مصنعية.
سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8227 جنيها.
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 16455 جنيها .
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات
32910 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 65820 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 102350 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما
164550 جنيه.
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 329100 جنيه.





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